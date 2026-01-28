De plug-in hybride BMW M5 had tot op heden een 585 pk sterke V8 die samenwerkte met een 197 pk sterke elektromotor die in de automaat is ondergebracht. Het systeemvermogen: 727 pk. Dezelfde aandrijflijn vinden we in de BMW XM Label, al is het samenspel in die SUV goed voor 748 pk. BMW heeft deze twee plug-in hybride M-modellen door de homologatiemolen gehaald. Het resultaat: ze voldoen aan de Euro 7-emissienorm en mogen dus blijven. De V8 verliest echter pk's.

De V8 in de BMW M5 is voortaan 544 in plaats van 585 pk sterk. De elektromotor is niet gewijzigd, de software ervan echter wel. Het systeemvermogen van 727 pk blijft daardoor onveranderd. Net als de 4.4 V8 van de M5 wordt ook de achtcilinder van de XM Label teruggeschroefd naar 544 pk. Ook hier geldt dat het systeemvermogen van 748 pk dankzij herschreven software onveranderd blijft.

De BMW M5 kost als Sedan minimaal €148.092 en mag als M5 Touring vanaf €150.873 mee naar huis. De BMW XM Label kost minimaal €188.200. De XM is er ook als minder potente XM 50e en kost dan €134.665. Ook dat is een plug-in hybride, maar is met 476 pk minder potent. Bovendien heeft deze versie geen V8 maar een 3.0 zes-in-lijn.