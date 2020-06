Mercedes-AMG E 63 4Matic vernieuwd

Mercedes-Benz voerde onlangs een facelift door op de E-klasse, maar de heftige AMG 63-smaken hield het merk nog even onder pet. Tot nu. Dít is de aangescherpte Mercedes-AMG E 63 4Matic+, net als voorheen in twee motorische smaken.

De kort geleden van de snijtafel teruggekeerde Mercedes-Benz E-klasse is niet alleen als Limousine en Estate, maar ook al als Coupé en Cabriolet aan de wereld getoond. Daarbij liet het merk direct al de relatief milde 53 AMG-versies zien, maar de hardcore 63 AMG-smaken bewaarde Mercedes-Benz tot een later moment. Ook die zeer sportieve varianten kennen nu geen geheimen meer.

Vanbuiten

Het mag geen verrassing heten dat de vernieuwde 63 AMG na het zien van de reguliere vernieuwde E-klasse én de 53 AMG-smaken daarvan op uiterlijk vlak niet voor grote verrassingen zorgt. De absolute topversies van de E-klasse profiteren dan ook van dezelfde nieuwe snuit als de rest van de E-familie, compleet met de nieuwe koplampen en de nieuwe grille. Net als bij de E 53-smaken is die grille voorzien van twaalf verticale lamellen, waar de reguliere E's het met een gaaswerk en een horizontale chroomstrip moeten doen. Zelfs het bumperwerk van de hardcore E's lijkt sterk op dat van hun mildere AMG-broertjes. De luchtinlaten aan weerszijden van de voorbumper zijn iets groter en tussen de grille en de bumper heeft een nieuwe, grotere koelsleuf een plek gekregen. Achterop uiteraard de nieuwe achterlichtunits, maar helemaal 63 AMG-eigen zijn de twee sets van twee vierkante uitlaateindstukken die aan weerszijden van de bumper zijn ondergebracht. De mildere 53 AMG-varianten hebben vier rondere stortkokers. Volgens Mercedes-Benz dienen de optische wijzigingen niet slechts een esthetisch doel, de AMG's moeten namelijk onder meer een lagere luchtweerstand hebben dan voor de facelift. De wielkasten zijn met pak 'm beet drie centimeter uitgebouwd ten opzichte van die van de reguliere E's.

Mercedes brengt de bij een facelift bijna verplichte set nieuwe lichtmetalen naar de 63 AMG's in de vorm van 19-inch grote tienspaaks wielen en 20-inch grote exemplaren met vijf dubbele spaken voor de 63 S. Nieuwe lakkleuren? Uiteraard aanwezig, Mercedes-AMG breidt het kleurenpalet uit met grafietgrijs metallic, hightechzilver metallic en briljantblauw magno. Die laatste kleur ken je wellicht van de AMG GT-modellen. Vind je het chroomwerk op de op deze foto's zichtbare versies niets? Ga dan voor het AMG-nightpakket. Wie die optie aanvinkt, krijgt een E-klasse afgeleverd waarbij zaken als de buitenspiegels, de raamlijsten en diverse inzetstukken in hoogglans zwart zijn uitgevoerd. De uitlaateindstukken worden in dat geval in donker chroom uitgevoerd. Ook de typische AMG-grille is in het donker uit te voeren. Optioneel levert Mercedes-Benz eveneens twee AMG-carbonpakketten, een pakketten die precies doet wat je van ze verwacht: de E 63 AMG van uit koolstofvezel vervaardigde splitters en accenten voorzien.

Vanbinnen

De aanpassingen die Mercedes-Benz in het interieur doorvoert, komen uiteraard overeen met de wijzigingen die de rest van de E-familie bij de facelift onderging. Het MBUX-systeem, in deze topversies volgepompt met een stel AMG-specifieke pagina's, wordt vernieuwd en achter het stuur zijn in alle gevallen twee 10,25-inch grote displays geplaatst. Ga je voor de E 63 S, dan hebben de schermen elk een diameter van 12,3 inch. Het opmerkelijke nieuwe AMG Performance-stuurwiel, praktisch een exemplaar met zes spaken dat lijkt op driespaaksstuurwiel, krijgt ook in de E 63's een plek.

Bekend knalrecept

Het motorische deel bewaren we voor het laatst, want hoe indrukwekkend de krachtcentrales ook zijn: nieuw zijn ze niet. Net als voor de facelift is de Mercedes-AMG 63 4Matic+ uitgerust met een 571 pk en 750 Nm sterke 4,0-liter V8 met twee turbo's. De krachtigere AMG 63 S-variant perst maar liefst 612 pk en 850 Nm uit dezelfde achtcilinder. Schakelen gaat in alle gevallen met een AMG Speedshift-transmissie met negen verzetten. De sedan sprint als E 63 in 3,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid die elektronisch is begrensd op 250 km/h. Met het optionele AMG Driver's Package is de topsnelheid te verhogen tot 300 km/h. In 63 S-trim schiet de sedan in 3,4 tellen naar de 100 km/h. De topsnelheid van deze krachtigere variant ligt fabriek-af al op 300 km/h. De E-klasse Estate heeft voor de hierboven vermelde sprintjes steeds 0,1 tel langer de tijd nodig, dat mag de pret dus niet bederven.

Keuzestress

Het speciaal door AMG ontwikkelde AMG Ride Control+-onderstel, met adaptieve dempers en luchtvering is weer van de partij, en daar kun je het veerkarakter van de 63 AMG-versies mee instellen in de standen Comfort, Sport en Sport+. 4Matic-vierwielaandrijving is uiteraard standaard. De koppelverdeling tussen de wielen is nu volledig variabel. Nog altijd is het mogelijk om het complete vermogen naar de achterwielen te sturen, en dat betekent dat je kunt driften als je het Race-rijprogramma inschakelt. Deze Race-modus maakt onderdeel uit van het voor de E 63 optionele AMG Dynamic Plus-pakket. De 63 S heeft dit pretpakket standaard. Geen zin in de Race-modus? Ook dan vallen er via Dynamic Select diverse rijmodi te kiezen: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ en Individual. Net als voorheen monteert Mercedes-AMG een elektronisch aangestuurd sperfdifferentieel op de achteras. Een set heftig remmerij, compleet met geperforeerde composietschijven voor, is standaard. Optioneel levert Mercedes-AMG een compleet AMG-remsysteem met keramische schijven rondom.

Nederlandse prijzen én een introductiedatum maakt Mercedes-Benz later bekend.