We gaan drie decennia in de achteruit, terug naar 1995. In dat jaar debuteren de Mitsubishi Carisma, de Peugeot 406 en de Mercedes-Benz E-Klasse W210 en ook de grote concurrent van die laatste: de BMW 5-serie E39. Waar het merk met de ster kwalitatief piekt met de W124, doet BMW dat met onder meer de E39.

Hoe ziet het aanlooptraject eruit?

Voor BMW luidt de 5-serie een nieuw tijdperk in, zoals de 1500 dat als ‘Neue Klasse’ deed in de jaren 60. Het is de eerste BMW met die typecodering, de 3-serie (E21) volgt in 1975 en de 7-serie (E23) in 1977. Zo overzichtelijk is het gamma destijds. De E39 is de vierde generatie Vijf. Nog geen jaar na het debuut van diens voorganger (de E34) begint München met de ontwikkeling van de volgende. Voor het ontwerp is de in Japan geboren Joji Nagashima verantwoordelijk, later onder de supervisie van Chris Bangle.

Het is er BMW alles aan gelegen om op het niveau van Mercedes-Benz te komen. In het segment van de Vijf zet de W123 200-serie de standaard sinds 1976, om nog maar te zwijgen van de S-klasse in het topsegment. Met de E39 wil BMW de piketpaaltjes slaan. ‘Das beste oder nichts’ vormt het uitgangspunt in München. Financieel loopt alles op rolletjes in die tijd, dus over het budget hoeven de ingenieurs zich geen zorgen te maken. Na 30-miljoen testkilometers, waarvan achtduizend op de Nordschleife, laat BMW in mei 1995 de eerste foto’s van de nieuwe 5-serie zien. In september dat jaar beleeft de E39 zijn werelddebuut op de IAA, waar de eerder dat jaar geïntroduceerde E-Klasse W210 eveneens staat te schitteren. Audi kan slechts met de tot A6 omgedoopte 100 enigszins van repliek dienen.

Hoe wordt hij onthaald door de pers?

We kunnen gerust stellen dat de journalisten die er tijdens de officiële perspresentatie voor het eerst mee rijden de E39 de hemel in prijzen. De rijeigenschappen zijn weliswaar niet heel sportief en de besturing een beetje afstandelijk, aan de andere kant maakt het onderstel indruk met de rust en het comfort. Ook het lage geluidsniveau draagt bij aan de kwaliteitsbeleving. Dat doet ook het interieur, met geheel volgens BMW-traditie een middenconsole die iets naar de bestuurder is gericht. In 1995 ontvangt de nieuwe Vijf de onderscheiding ‘Das Goldene Lenkrad’ van Bild am Sonntag en in vergelijkende tests met concurrenten eindigt de BMW doorgaans op de eerste plaats. Hoofd ontwikkeling Wolfgang Reitzle en toenmalig BMW-topman Bernd Pischetsrieder kunnen met recht trots zijn op de prestaties van hun mensen.

Hoe revolutionair is hij eigenlijk?

Vooral de aluminium voor- en achterwielophanging en de CW-waarde van 0,27 (520i) maken indruk. Ondanks de toegenomen lengte, breedte en hoogte, is de E39 lichter dan zijn voorganger E34. De dubbele ronde koplampen zitten vanaf nu samen in een kunststof behuizing en de nieren zijn in de motorkap opgenomen. Met de techniek borduurt BMW voort op het vertrouwde aanbod. Nu is daar bij BMW weinig mis mee, gezien de constante evolutie. De M50 zescilinder (benzine) maakt al in 1994 plaats voor de iets modernere M52 die de E39 krijgt, maar de dieselrijders moeten het nog met de oudere 525tds doen.

Wat zijn de keuzes bij de marktintroductie?

Zeg je BMW, dan zeg je zescilinder en de E39 vormt daarop geen uitzondering, ook al was zijn voorganger er als viercilinder 518i. Meteen na de introductie staat de 5-serie als 520i (150 pk), 523i (170 pk) en als 528i (193 pk) in de prijslijst, samen met de 525tds (143 pk). Met een vanafprijs van fl. 79.600 is de E39 520i fl. 3.000 duurder dan dezelfde E34. Een Mercedes-Benz W210 E200 kost fl. 82.600, met een karige 136 pk sterke vierpitter.

Wat zijn in de 90’s de directe concurrenten?

De wedloop tussen de drie Duitse premiummerken begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. Dat wil zeggen: Audi en BMW doen er alles aan om het niveau van Mercedes-Benz te evenaren of liever nog te overtreffen. De twee belangrijkste concurrenten van de E39 zijn de Audi A6 (een doorontwikkelde 100 die een nieuwe naam kreeg, na de introductie van de A4) en de E-Klasse W210, die in het voorjaar van 1995 debuteert. Goedkopere Duitse alternatieven zijn de Ford Scorpio en Opel Omega. Verder zien we in het segment van de Vijf onder meer de Alfa Romeo 164, de Lancia Kappa, de Citroën XM, de Peugeot 605, de Renault Safrane, de Saab 9000 en de Volvo 850.

In 1995 zag de Audi A6 er nog zo uit.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Twee opmerkelijkheden in ieder geval. Zo laat BMW het na om de E39 als vierwielaangedreven iX te bouwen, terwijl daar in de Alpenlanden veel vraag naar is. Goed nieuws voor de Audi-modellen met quattro-aandrijving en de Mercedes 4Matic-modellen. Daarnaast laat de Touring vrij lang op zich wachten, die verschijnt pas begin 1997.

Op dieselgebied zet BMW een grote stap met de 530d, eind 1998. Een 3.0 met commonrail-inspuiting, goed voor 184 pk en 390 Nm koppel. In 2000 krijgt de E39 alsnog een viercilinder, en wel in de 520d. In dat najaar volgt de facelift, te herkennen aan de koplampen met de zogeheten angel eyes. De 523i maakt plaats voor de 525i, de 528i krijgt de 530i als opvolger. Zoals meer autofabrikanten, experimenteert BMW volop met alternatieve brandstoffen, wat resulteert in de 523g op aardgas.

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

Vanaf dag één is het wachten uiteraard op de M5. Hoe zou BMW de E34 M5, met zijn 340 pk sterke 3,8-liter zescilinder gaan overtreffen? Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat de keuze is gevallen op een V8. Nu zijn er op dat moment al de 535i en 540i met een achtcilinder, maar dat is andere koek dan de bijna vijf liter metende machine uit de M5 die in 1998 debuteert. Zijn V8 levert 400 pk en 500 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Tot op de dag van vandaag een sensationele auto om te rijden en in goede staat inmiddels al redelijk onbetaalbaar. In tegenstelling tot de E34 M5, is de snelste E39 er niet als Touring.

Wat is de impact van de E39?

Samen met de in 1994 geïntroduceerde 7-serie E38 en de 3-serie E46 (1998) vestigt BMW zich met de E39 definitief in het topsegment. De lezers van het magazine Auto Motor und Sport kiezen de 5-serie in 1996, 1997, 2001 en 2002 als beste in zijn klasse. Vandaag de dag is de E39 vooral een geliefde youngtimer, ook bij zakelijke rijders. Dat je anno 2025 in een dertig jaar oude auto comfortabeler onderweg bent dan in menig jonger exemplaar zegt veel over deze BMW. In 2003 neemt de E60 het stokje over, maar diens interieurkwaliteit stelt veel liefhebbers van het merk nogal teleur.

Hoeveel zijn er nog over in Nederland?

In de periode 1996 - 2003 moet de 5-serie in Nederland zijn grote concurrent Mercedes-Benz E-klasse altijd voor zich dulden in de verkoopranglijsten. Als in 2016 de youngtimerregeling van kracht wordt, neemt de import van onder meer de E39 flink toe. Met Duitsland als hofleverancier. Op dit moment zijn er volgens de data van Vinacles 5.444 E39’s in Nederland, waarvan 1.806 stationwagons en 216 M5’s. Het populairste bouwjaar is 2001 met 974 stuks.

