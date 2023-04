BMW XM Label Red is 748 pk sterke monsterplug-in

BMW voegde in september vorig jaar de XM aan zijn portfolio toe. De BMW XM is een excentriek vormgegeven SUV die volgens zijn scheppers in principe als M-model is ontwikkeld. De kloeke Duitser werd gepresenteerd als plug-in hybride met een systeemvermogen van 653 pk en 800 Nm. Nu is er een variant die daar nog even ruimschoots overheen gaat. Dit is de BMW XM Label Red.

Dat de XM Label Red zou komen, was al direct bij de introductie bekend. BMW kondigde direct de komst aan van een 748 pk sterke Label Red-versie, maar hield uitgebreide specificaties net als uitgebreid beeldmateriaal onder de pet. In de XM Label Red is de 4.4 V8 met twee turbo's 585 pk in plaats van 489 pk sterk. De in de achttraps M Steptronic-bak gehuisveste elektromotor is ook in de Label Red goed voor 197 pk. Het levert hem een systeemvermogen op van 748 pk en maar liefst 1.000 Nm, 95 pk en 200 Nm meer dus dan het 'reguliere' model. Het maakt de XM Label Red tot het sterkste M-model ooit.

Met die 748 pk stampt hij in 3,8 tellen naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h, maar valt met het optionele M Driver's Pack te verhogen tot 290 km/h. Het 25,7-kWh accupakket is goed voor een elektrische actieradius van maximaal 83 kilometer. Tot een snelheid van 140 km/h kun je elektrisch rijden. In rijmodus 4WD Sport ligt de nadruk van de M xDrive-vierwielaandrijving op de achteras. Vanbuiten herken je de Label Red onder meer aan de Toronto Red kleurige details, al zijn deze rode accenten ook in het zwart uit te voeren.

BMW vraagt in Nederland ruim €175.000 voor de 'normale' XM en daar gaat de Label Red uiteraard nog overheen. Die heeft in Nederland een prijs van €203.700. Per pk ben je dus €272,33 kwijt. Laten we diezelfde rekensom los op de reguliere XM, dan ben je per pk €268,24 kwijt. Per Nm tik je voor niet-Label Red €218,95 af, voor de Label Red €203,7. Per Nm is de Label Red 'voordeliger', maar goedkoop is hij nooit. Wel krijg je standaard het Adaptief M Onderstel Professional met elektronisch aangestuurde dempers, Active Roll Comfort en Integral Active Steering.

Leuk weetje: volgens BMW beantwoordt het met de Label Red aan de "wensen van klanten die houden van een extraverte lifestyle en verlangen naar ultieme prestaties van een auto die buiten de geijkte kaders treedt." Vanaf oktober is de XM Label Red in Nederland te vinden. BMW komt ook met een tot 500 stuks speciale gelimiteerde serie XM's Label Red die in BMW Individual Frozen Carbonschwarz is gespoten.