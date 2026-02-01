Volvo heeft Cross Country, Audi heeft Allroad, Mercedes-Benz bedacht als reactie All Terrain-versies. BMW heeft zich echter nooit aan opgehoogde stationwagons gewaagd, behalve dit ene exemplaar dat we in 1995 zagen rijden. Het bleek een voorbode van de latere X5.

De drie Duitse premiummerken houden elkaar als haviken in de gaten. Wie daaraan twijfelt, hoeft alleen maar te kijken naar de manier waarop BMW en Mercedes-Benz in september twee dagen na elkaar de iX3 en GLC presenteerden. In hetzelfde segment, volgens hetzelfde recept en met vergelijkbare prestaties zijn het allebei auto’s met een belangrijke rol in de geschiedenis van hun merk, en is de overeenkomst bijna eng.

Toch staan BMW, Mercedes-Benz en Audi niet altijd klaar met een passend antwoord op een auto van één van de anderen. Zo mocht BMW zijn vreemde GT-modellen lekker houden van de anderen, is Mercedes momenteel de enige van de drie met een dikke sportauto en voelde BMW nooit de behoefte om een bestaand model op te hogen tot een Allroad-achtige. Dat recept is weliswaar niet door Audi bedacht – Subaru was eerder – maar wel mede door Audi grootgemaakt. Mercedes volgde op kleinere schaal met de All-Terrain-modellen, maar BMW heeft het concept altijd genegeerd.

Of toch niet? Boven dit verhaal zie je immers een stevig opgehoogde 5-serie Touring staan, nota bene van de E34-generatie en dus ruimschoots ouder dan de eerste Audi Allroad. De auto staat enorm hoog op de poten en heeft gigantische wielen met dito banden. De wielkasten zijn fors uitgeklopt om dat allemaal te huisvesten en samen met de stevig naar onder uitgebouwde bumpers en dorpels levert dat daadwerkelijk een Allroad-achtige BMW op.

Toch ziet iedere liefhebber direct dat het hier uiteraard niet om een productiemodel gaat, maar om een zogenaamde ‘mule’. Dat is een auto die slechts als camouflage voor de onderliggende techniek dient. De in 1995 gefotografeerde ‘E34’ (AutoWeek 20, voor de liefhebber) herbergt dan ook de techniek van de eerste SUV van BMW. In 1995 was dat nog niet zo’n gangbaar recept, dus noemden we het nog ‘terreinwagen’. We dachten dan ook dat de auto zijn techniek zou delen met de Range Rover, een product van het Land Rover waarvan BMW destijds nog eigenaar was. In theorie zou het kunnen dat BMW dat idee inderdaad in de praktijk wilde testen door een Range Rover onder een 5-serie te verstoppen, maar de eerste productie-SUV van BMW zou uiteindelijk heel anders worden. De eerste X5 werd een auto met een zelfdragende carrosserie en de 5-serie E39 als basis, Land Rover werd in 2000 verkocht en van een Allroad-achtig model zou het bij BMW nooit komen.