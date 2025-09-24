Via de nieuwe focusflitsers die weggebruikers beboeten voor het gebruik van een telefoon achter het stuur, zijn in de eerste maanden ruim 12.000 bekeuringen uitgedeeld. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) woensdag. Het gaat om de periode mei tot en met augustus.

De eerste focusflitser werd half mei aangezet in Den Haag, daarna volgden nog tien locaties. De meeste boetes werden opgelegd aan mensen die op de N307 bij Kampen reden. Daar ging het om 4130 bekeuringen. Daarna volgen de focusflitser op de Lozerlaan in Den Haag met 1677 boetes en de focusflitser op de N50 bij Kampen met 1003. Aan het einde van het jaar zullen er veertig focusflitsers actief zijn, meldt het CJIB. In totaal werden van mei tot en met augustus bijna 23.000 meer boetes uitgeschreven voor het gebruik van een telefoon achter het stuur ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Het waren er ruim 79.000. Die toename is volgens het CJIB deels toe te schrijven aan de focusflitser.

Verder werden van mei tot en met augustus in totaal minder boetes uitgeschreven ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Zo werden er bijna 300.000 snelheidsboetes minder opgelegd. Ook voor het rijden door rood werden minder bekeuringen opgelegd, voor fout parkeren juist iets meer.

De gewone flitspaal die voor de meeste boetes zorgde, was die op de A16 bij het Terbregseplein in Rotterdam. Daar zijn werkzaamheden, waardoor de maximumsnelheid is verlaagd. Bijna 27.000 keer werd iemand door die paal beboet voor te hard rijden.

Andere palen die vaak flitsen zijn de flitspaal op de N207 bij Kaag en Braassem (ruim 16.000 keer), die op de N207 bij Alphen aan den Rijn (bijna 15.000 keer) en de flitspaal op de Europaweg in Groningen, met ruim 13.000 boetes.

