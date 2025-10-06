Duitse autotoeleveranciers blijven somber

Het sentiment onder Duitse toeleveranciers aan de auto-industrie blijft erg somber door de zwakke vraag in de sector, de wereldwijde handelsonrust en het grote banenverlies bij bedrijven. Dat meldt autobrancheorganisatie VDA in een onderzoek. Bijna de helft van de 158 ondervraagde bedrijven omschrijft de huidige situatie als "slecht tot zeer slecht".

Volgens VDA drukt die somberheid op de investeringsbereidheid in de sector. Daarbij wil 60 procent van de bedrijven banen schrappen en is 80 procent van plan investeringen uit te stellen of te schrappen. Ook worden activiteiten naar het buitenland verplaatst vanwege de hoge kosten in Duitsland voor bijvoorbeeld energie en door bureaucratische regeldruk.

Slechts een op de vijf bedrijven houdt vast aan de huidige investeringsplannen. Vrijwel geen enkel bedrijf is echter van plan de investeringen te verhogen, aldus het onderzoek van VDA.

De grote autotoeleverancier Bosch maakte onlangs bekend 13.000 banen te schrappen in Duitsland wegens de malaise in de sector. Ook andere toeleveranciers zoals ZF Friedrichshafen en Continental meldden groot banenverlies. Bij Duitse autoproducenten, waaronder Ford in Keulen en Volkswagen, verdwijnen eveneens veel banen. Onderzoeksbureau EY meldde eind augustus dat er in een jaar tijd meer dan 51.000 banen in de Duitse autosector verdwenen zijn.

VDA meldt ook dat weinig bedrijven een verbetering van de marktomstandigheden op korte termijn verwachten. Volgens VDA-president Hildegard Müller moeten de Duitse overheid en de Europese Commissie meer doen om de internationale concurrentiepositie van de Europese autosector te versterken. Dat zou een topprioriteit moeten zijn, aldus de belangenorganisatie.