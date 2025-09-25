Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Bosch schrapt 13.000 banen bij Duitse autotak

Tot 2030 duizenden banen weg

23
Bosch richt zich op software en AI

Het Duitse industrieconcern Bosch gaat in Duitsland tot 2030 ongeveer 13.000 banen schrappen bij de tak voor auto-onderdelen. De Duitse auto-industrie kampt met stijgende concurrentie, vooral uit China, een zwakke vraag in Europa en Amerikaanse importheffingen.

De banen die verdwijnen vertegenwoordigen zo'n 10 procent van het personeel in Duitsland. Eind vorig jaar werkten wereldwijd 417.900 mensen bij Bosch. De maatregel zou daarmee ruim 3 procent van het personeelsbestand raken.

Bosch heeft de afgelopen jaren al duizenden banen geschrapt. Het concern zegt nu dat de extra reductie nodig is om jaarlijks 2,5 miljard euro te besparen bij de divisie voor auto-onderdelen. "De vraag naar onze producten verschuift aanzienlijk naar regio's buiten Europa. We moeten ons richten op waar onze markten en klanten zich bevinden", zegt Stefan Grosch, hoofd arbeidsverhoudingen bij Bosch.

23 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Mitsubishi Eclipse Cross

De Mitsubishi Eclipse Cross is net tot flink duurder dan een Scenic

Nieuws
Mercedes-Benz E-klasse USA VS USDM

Duitsland verwelkomt lagere heffingen VS voor Europese auto's

Volkswagen Polo 2.0 TSI R WRC

Volkswagen Polo 2.0 TSI R WRC (2014) - Op de rollenbank

Uitlaat aflevering 146

'Moderne auto's zijn binnen no-time achterhaald' - Podcast

Nieuws
Acura ZDX

Elektrische Acura ZDX al na één jaar geschrapt

Lezersreacties (23)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.