Snelweg A10 (ANP)
 
Kabinet heeft geen extra geld voor veiligheid op rijkswegen

"Zonder structurele maatregelen daalt aantal dodelijke slachtoffers niet"

Op dit moment is er geen geld om extra maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid op rijkswegen. In een 'Strategische Agenda' over dat onderwerp die minister Vincent Karremans (Infrastructuur, VVD) vrijdag heeft gepubliceerd, staan daarom geen concrete nieuwe maatregelen.

"Op onze rijkswegen vallen jaarlijks zeventig tot tachtig verkeersdoden", zegt Karremans in een voorwoord van het document. Op verschillende plekken zijn werkzaamheden al bezig. "Maar laat ik eerlijk zijn: zonder verdere, structurele maatregelen daalt het aantal slachtoffers niet."

Van concrete maatregelen is door het geldgebrek niet direct sprake, schrijven zijn ambtenaren in een advies dat vrijdag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd. Als vervolgstap kijkt het ministerie welke maatregelen voor verkeersveiligheid het meest effectief zouden zijn. Later kan daar dan alsnog een keuze over worden gemaakt "binnen de beschikbare middelen".

Karremans benoemt het geldgebrek ook in zijn voorwoord. "Dat vraagt om scherpe en slimme keuzes. Keuzes waarbij we elke euro laten renderen in minder slachtoffers." De agenda heeft volgens hem een "realistische insteek".

De plannen voor verkeersveiligheid op rijkswegen draaien om vier thema's. Bij het eerste thema, veilige weginrichting, staat bijvoorbeeld dat overheidsorganisaties gaan kijken hoeveel nut verschillende maatregelen hebben. Hetzelfde geldt voor het tweede thema, veilig verkeersgedrag, en het derde, het stimuleren van rijhulpsystemen. Het laatste thema is het gebruik van data om beleid over verkeersveiligheid op te baseren.

"Deze agenda is niet geschreven om in een bureaula te belanden", aldus Karremans. "Het is een startschot."

