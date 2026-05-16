Een Suzuki S-Cross staat vrij hoog op zijn wielen. Toch is de auto nog niet hoog genoeg naar de zin van een AutoWeek-lezer die een exemplaar uit 2019 rijdt. Hij ziet dat er steeds meer drempels in zijn gemeente komen en wil daarom zijn Suzuki verhogen. Kan dat eigenlijk?

Fred Evers schrijft ons: “Jullie ontvangen vast weleens brieven over het verlagen van auto’s. Ik wil mijn Suzuki S-Cross uit 2019 juist iets verhogen. In verband met het toenemende aantal drempels in mijn gemeente zou ik de bodemspeling graag met ongeveer twee centimeter willen laten toenemen. Kan dat? En is dat van invloed op de wegligging?”

Reken wel op een anders rijdende S-Cross

Technisch expert van ons vragen Harry Habraken ziet wel mogelijkheden voor S-Cross-rijders Evers: “Dit is goed mogelijk. Een spacer-set van bijvoorbeeld 24 millimeter is volgens mij een goede optie. In dat geval worden er afstandsringen tussen de carrosserie en veren geplaatst. Met 24 millimeter verandert er weinig aan het rijgedrag. Wel komt het zwaartepunt wat hoger te liggen, met een iets toenemende zijwindgevoeligheid tot gevolg. Ook zullen de maximale bochtsnelheden iets lager worden. Pas wel de wieluitlijning aan de nieuwe situatie aan. De schuurstraal (dat is de afstand tussen de loodlijn van de KPI (King Pin Inclination) en de wielvlucht op het wegdek) verandert en bij het in de berm rijden kan dit het weggedrag behoorlijk beïnvloeden.”

De afgebeelde Suzuki S-Cross staat er ter illustratie bij, het is niet de auto van de heer Evers.