ZF schrapt 7.600 banen bij EV-tak

De grote Duitse toeleverancier voor de auto-industrie ZF Friedrichshafen heeft een herstructureringsovereenkomst bereikt met vakbond IG Metall en de ondernemingsraad. Daarin is afgesproken dat ZF tegen 2030 7.600 banen schrapt en tegen 2027 500 miljoen euro aan kosten bespaart.

De banen verdwijnen bij de tak voor elektrische aandrijftechnologie. ZF wil dit onder meer regelen met ontslagvergoedingen en vervroegde pensioenen. Het bedrijf belooft werknemers te helpen bij het vinden van een andere functie. Ook worden werkweken verkort en wordt een geplande loonsverhoging uitgesteld.

De deal volgt op maandenlang protest van werknemers. Vorig jaar meldde ZF tot 14.000 banen te willen schrappen in Duitsland om kosten te besparen. De nu genoemde 7.600 banen horen hierbij.

ZF kampt met een hoge schuldenlast door overnames uit het verleden. Daarnaast heeft de auto-industrie last van een zwakke vraag naar elektrische auto's en wereldwijde handelsspanningen.