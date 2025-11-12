Dordrecht is de nieuwe flitspaalhoofdstad van Nederland

Dordrecht heeft Haarlem van de troon gestoten en heeft de twijfelachtige eer zich de nieuwe flitspaalhoofdstad van Nederland te mogen noemen.

In Dordrecht staan per 1.000 kilometer wegdek 32,38 flitspalen, zo blijkt uit onderzoek. Daarmee is Dordrecht de flitspaalhoofdstad van Nederland. Op plek twee staat Haarlem met 30.47 flitspalen per 1.000 kilometer wegdek. Plekken drie tot en met vijf zijn voor achtereenvolgens Hilversum (29,07 flitspalen/1.000 km), Helmond (27,57 flitspalen/1.000 km) en Den Bosch (22,21 flitspalen/1.000 km). Let wel: geen van die genoemde steden heeft natuurlijk 1.000 kilometer aan wegdek. In 'winnaar' Dordrecht is 525 kilometer aan wegdek waarop dit jaar 'gemiddeld' zo'n 17 flitspalen stonden.

Aan de andere kant van het spectrum staan volgens het onderzoek Súdwest-Fryslân en Schiedam. Daar stonden in de eerste acht maanden van dit jaar geen enkele vaste of mobiele flitspaal. In Oss staan per 1.000 kilometer weg 1,15 flitspalen, in Zoetermeer 1,21. Ook in Leeuwaarden, Meierijstad en Amstelveel komt de flitspaaldichtheid niet boven de 3 stuks per 1.000 wegdek uit.

Ook interessant: volgens het onderzoek is het totaal aantal flitspalen in de 50 grootste steden van Nederland met maar liefst 54 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is nogal wat.

Wie het onderzoek heeft uitgevoerd? Informatieplatform Online-Casinos.com. Een slimme manier om je naam op internet te krijgen.

Afgebeeld: Een flitspaal ergens in Nederland én... een Nissan Primera van de derde generatie. Wanneer zag jij er voor het laatst een?