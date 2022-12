Dit was 2022: meest gelezen autonieuws

Autoland is altijd in beweging en dus schreven we onze website in 2022 weer vol met duizenden nieuwsberichten. Van uitgebreide artikelen over nieuwe modellen en prijswijzigingen, tot patentplaten van nog lang niet onthulde nieuwe modellen en verhalen over interessante auto's elders in de wereld. Dit zijn de zeven meest gelezen nieuwsberichten op AutoWeek.nl!

Met een piepkleine voorsprong ging dit artikel over het verbieden van verborgen opbergruimtes in auto's met de titel 'best gelezen nieuwsbericht van 2022' aan de haal. Of jullie benieuwd waren naar wat er met 'geheime ruimte' werd bedoeld, of omdat jullie je zorgen maken over de aanwezigheid van zelf aangebrachte goed verborgen opbergvakken? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Volvo maakt op AutoWeek geregeld de tongen los. Elektrische auto's evenzeer en hetzelfde geldt voor nieuws over prijsverhogingen, maar vooral -dalingen. Die drie ingrediënten zorgen voor een digitale stortvloed aan bezoekers. De elektrische Volvo C40 Recharge was er vóór februari alleen als 408 pk sterke Recharge Twin én als speciale Intro Edition. Volvo introduceerde niet alleen reguliere uitvoeringen, maar ook een veel minder heftige aandrijflijn voor de C40 Recharge. De komst van die 231 pk sterke achterwielaangedreven variant drukte de instapprijs van de elektrische Volvo met ruim €10.000.

Op AutoWeek.nl heeft speelt autosport slechts een kleine rol, al storten we ons sinds ruim een jaar ook op Formule 1-nieuws om jullie onder meer de relevantste nieuwsfeiten over Max Verstappen en Red Bull Racing te kunnen vertellen. Begin 2022 doemde een gerucht op over Audi dat wel oren zou hebben om zich in de F1-wereld te storten. Inmiddels is bekend dat niet McLaren maar het F1-team van Sauber - in 2023 nog actief onder de vlag van Alfa Romeo - met ingang van 2026 het fabrieksteam van Audi wordt. Een mogelijke deal tussen Red Bull en Porsche ketste afgelopen zomer af.

Niet Toyota of Lexus, maar Suzuki bleek volgens de Consumentenbond het betrouwbaarste automerk in Nederland. Dat is op zichzelf al een interessant nieuwsfeit, maar ook de lijst meest en minst betrouwbare en modellen kon op de nodige toestroom in digitaal kijkerspubliek rekenen. Er waren topscores voor Mitsubishi en Mazda, maar met met name Renault en Volkswagen kwamen er in de lijst met minst betrouwbare automodellen niet goed van af.

Je kunt je plug-in hybride of elektrische auto op diverse manieren opladen, maar bij de eenvoudigere methoden kan tot wel 30 procent aan elektriciteit verloren gaan, zo bleek uit onderzoek van ADAC. Een wallbox zou dergelijk verlies kunnen voorkomen.

Tesla's excentrieke topman Elon Musk was in 2022 weer eens een haast onuitputtelijke bron van interessante of simpelweg bijzondere uitspraken. Musk reageerde op Twitter op een bericht van een volger die hem erop wees dat de elektrische Lucid Air een versie heeft die volgens de Amerikaanse EPA-cyclus zo'n 840 kilometer ver komt, terwijl de Model S met de grootste elektrische longinhoud het destijds tot zo'n 650 kilometer schopte. Musk reageerde door te zeggen dat Tesla al een jaar eerder een Model S met een range van zo'n 950 had kunnen maken, maar dat bewust niet deed omdat de auto daarvan zwaarder en minder dynamisch zou worden.

AutoWeek kon je dit jaar al een heel arsenaal aan auto's laten zien ruim voordat ze werden onthuld. Van de Polestar 5 tot de Cupra Tavascan en van de BMW XM tot de Honda Accord en van de Smart #1 en #3 tot de Volvo EX90 en de nieuwe Toyota C-HR. Verder konden we je ruim voordat de Polestar 3 werd gepresenteerd al de specificaties en vroege indicatie prijzen van die inmiddels onthulde elektrische SUV melden.