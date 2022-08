Dit is de nieuwe elektrische Volvo XC90

Met 2014 als geboortejaar is de huidige tweede generatie van de Volvo XC90 bepaald geen jong model meer. Volvo's grootste SUV gaat voorlopig echter nog niet met pensioen, maar wordt toch volledig vernieuwd. Dat klinkt onmogelijk, maar dat is het niet. Enerzijds komt Volvo namelijk met een volledig nieuwe generatie van de XC90, een auto die enkel elektrische aandrijflijnen krijgt. Daarnaast voert Volvo een nog te introduceren gefacelifte versie van de huidige generatie XC90 die in bepaalde markten verkocht gaat worden. AutoWeek kan je de volledig nieuwe elektrische opvolger van de XC90 alvast laten zien.

Volvo verkoopt vanaf 2030 naar eigen zeggen alleen nog elektrische auto's en deze nieuwe elektrische opvolger van de XC90 neemt bij het merk binnen nu en één a twee jaar de rol van grootste elektrische SUV op zich. De nieuwe Volvo XC90, waarvan de naam nog niet is bevestigd, is vooral behoorlijk als lid van de XC90-familie herkenbaar. We kunnen het ons voorstellen dat je bij het zien van deze platen denkt dat het een facelift van het huidige model betreft, maar dat is niet het geval. Daar is de vorm van de raampartij met name bij de achterste zijruiten te afwijkend voor. Hetzelfde geldt voor de motorkap, ook die is compleet anders dan die van de bekende XC90. De voor- en achterzijde zijn compleet anders, maar hoewel een grondig gewijzigd front en dito kont wel onderdeel van een facelift zou kunnen zijn, is dat hier dus niet het geval.

Die voor- en achterzijde zijn overigens behoorlijk interessant. Zo heeft de elektrische XC90 een relatief dicht front met alleen onderin een koelsleuf voor de hardware van de elektrische aandrijflijn en het accupakket. De vorm van de koplampen is duidelijk geïnspireerd op die van de exemplaren voorop de Recharge Concept die Volvo in 2021 liet zien. Het nieuwe Volvo-front doet enigszins denken aan die van de op stapel staande nieuwe elektrische auto's van Polestar, maar is toch echt anders. In tegenstelling tot de Recharge Concept krijgt de XC90 geen sterk aflopende en geknepen raampartij en daarmee lijkt het model wat vorm betreft 'gewoon' een traditionele SUV te worden. Ook in de achterlichten zien we invloeden van de Recharge Concept terugkeren. De elektrische SUV krijgt C-vormige achterlichten met los van die lichtdelen geplaatste elementen die naast de achterruit zijn geplaatst. De kentekenplaat verhuist van de achterklep naar de achterbumper en onderaan de achterbumper schitteren uitlaateindstukken uiteraard in afwezigheid. De nieuwe elektrische XC90 krijgt verder verzonken portiergrepen, maar krijgt wel conventioneel openende exemplaren en dus geen 'suicide doors' zoals de Recharge Concept had.

Volvo XC90

Volvo gaat de nieuwe elektrische XC90 in het Amerikaanse Charleston produceren. De nog te onthullen opgefriste versie van de huidige generatie Volvo XC90 zal nog een aantal jaar in Torslanda gebouwd worden. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de eerste generatie Volvo XC90 zijn er in ons een land kleine 19.000 stuks van verkocht. In 2015 en 2016 had de auto zijn topjaar. Toen werden achtereenvolgens 2.761 en 2.778 XC90's in ons lang geregistreerd. Een groot deel daarvan waren waarschijnlijk T8 plug-ins die in die jaren in aanmerking kwamen voor een lager bijtellingspercentage.

Vind jij de nieuwe elektrische Volvo XC90 te behouden of is dat tegenwoordig juist best een verademing?