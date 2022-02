Elektrische Volvo C40 Recharge €10.000 goedkoper

Goed nieuws voor wie wel warm wordt van de Volvo C40 Recharge, maar de 408 pk en minimaal bijna 58 mille kostende Recharge Twin in diverse opzichten teveel van het goede vond. De C40 is er nu ook met een enkele 231 pk sterke elektromotor. De komst van die nieuwe motorversie levert de C40 Recharge een ruim €10.000 lagere vanafprijs op.

Volvo leverde de elektrische C40 Recharge tot op heden alleen als 408 pk sterke Recharge Twin, een variant die daarbij ook nog eens alleen als introductieversie Intro Edition werd geleverd en een vanafprijs had van €57.995. De Intro Edition wordt vervangen door de conventionele Plus- en Ultimate-uitvoeringen, maar groter nieuws is de komst van de veel toegankelijkere C40 Recharge met enkele elektromotor.

De vanafprijs van de Volvo C40 Recharge ligt per direct op €46.495. Voor dat bedrag drukt Volvo je de sleutels in handen van de C40 Recharge met een enkel 231 pk sterke elektromotor. Die vanafprijs geldt voor de Core-uivoering. De 231 pk sterke C40 Recharge is er ook als Plus en als Ultimate. Voor de Plus ben je €49.995 kwijt, de Ultimate kost €53.995. De 408 pk sterke C40 Recharge Twin blijft op de prijslijst staan, al ruimt de Intro Edition het veld om plaats te maken voor de Plus- en Ultimate. De Volvo C40 Twin Recharge kost als Plus €56.495 en als Ultimate €60.495.

Specificaties

De nieuwe C40 Recharge met enkele 231 pk sterke elektromotor is in tegenstelling tot de 408 pk sterke Recharge Twin geen versie met vierwielaandrijving, maar is voorwielaangedreven. Dat is niet het enige verschil, ook het accupakket is een maatje kleiner. Waar de Recharge Twin een 78 kWh (netto 75 kWh) accu heeft, zit er in de bodem van de enkelmotorige C40 Recharge een 69 kWh (67 kWh netto) accupakket. Dankzij zijn bescheidener spierkracht perst de C40 Recharge nauwelijks minder kilometers actieradius dan de veel sterkere C40 Recharge Twin uit diens grotere pakket. De C40 Recharge heeft afhankelijk van de gekozen uitvoering een actieradius van 431 tot 434 kilometer. De 408 pk sterke C40 Recharge Twin wringt 437 tot 438 kilometer range uit z'n 78 kWh accu.

Wat reikwijdte betreft, hoef je met de C40 Recharge dus nauwelijks concessies te doen. Door zijn lagere vermogen is hij uiteraard wel minder rap dan zijn 408 pk sterke Twin-broer. De 231 pk sterke C40 Recharge sprint in 7,4 tellen naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 160 km/h. De C40 Recharge Twin schiet in 4,9 seconden naar de 100 km/h en houdt het pas bij 180 km/h voor gezien.

Prijzen Volvo C40 Recharge en Recharge Twin