Dit is de 650 pk sterke plug-in hybride BMW XM

BMW trekt nog dit jaar het doek van een volledig nieuw model: de XM. Dat wordt een beestachtige plug-in hybride lel van een SUV met een meer dan extravagant uiterlijk. Hoe we dat weten? Onder meer doordat de conceptuele voorbode van model was overladen met visueel drama, maar vooral omdat we de definitieve BMW XM al op patentbeeld kunnen laten zien.

In de database van het Japanse patentbureau hebben we de patenttekeningen van de definitieve BMW XM opgedoken. Met de Concept XM die daarop vooruitblikte gaf BMW al een duidelijk signaal af: de XM wordt een heftige verschijning. Uiteraard is het ontwerp van de XM zoals die later dit jaar wordt onthuld iets aangepast, maar aan intensiteit heeft de auto nauwelijks ingeboet.

De productierijpe BMW XM krijgt een iets kleinere grille, maar behoudt zijn heftige bumperwerk en ook de opvallende over twee lagen verdeelde verlichting zoals BMW die introduceerde op de nieuwe 7-serie, i7 en gefacelifte X7 vindt zijn weg naar het bakbeest. De XM krijgt in tegenstelling tot de Concept XM conventionele portiergrepen en ook de opvallende buitenspiegels van de Concept XM maken plaats voor gebruikelijker vormgegeven exemplaren. De XM heeft een relatief sterk aflopende daklijn die de kolos samen met de oplopende schouderlijn een dynamisch voorkomen moet geven. Opvallend is het ogenschijnlijke chroomkleurige element dat BMW bij de D-stijl heeft geplaatst.

Ook aan de achterzijde is de BMW XM net even anders dan de Concept XM. Hoewel de achterruit zijn uitlopers aan de bovenzijde behoudt, worden de achterlichten behoorlijk anders. Achterop de definitieve XM zien we horizontale lichtunits die tot ver in de heupen doorlopen, maar ze zijn anders van vorm dan de verlichting van de Concept XM. Aan weerszijden van de achterbumper met erin een diffuser nemen we - net als bij de Concept XM - gestapelde uitlaateindstukken waar.

Op het linker voorscherm zien we een laadpunt, omdat de XM immers een plug-in hybride aandrijflijn krijgt. En wat voor een. Hij krijgt namelijk een nieuwe V8 die samen met een nog niet nader gespecificeerde elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 650 pk en 800 Nm. Op enkel elektrokracht komt de XM zo'n 80 kilometer ver, al is de capaciteit van het accupakket nog in nevelen gehuld. De eerste exemplaren rollen in december van de band in het Amerikaanse Spartanburg waar BMW onder meer ook de X5 en X7 produceert.