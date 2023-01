Dit lees je in AutoWeek 2

AutoWeek 2 ligt vanaf woensdag in de winkel of je krijgt 'm deze week in je brievenbus. In dit nummer gaan we op pad met de Tesla Model Y RWD, rijden we de nog wat onbekende Voyah Free en hebben we in Klokje Rond een Audi A8 te gast die hard richting een half miljoen kilometers gaat.

Voordat we aan de genoemde auto's toekomen, staan we even stil bij de dubbeltest die de cover siert. Wat Ajax versus Feyenoord is voor voetbal, is Opel Astra versus Volkswagen Golf voor de autowereld. Het zijn traditioneel twee van de sterkst presterende auto’s van de respectievelijke merken. Maar … is de wereld inmiddels niet helemaal veranderd?

De Tesla Model Y kenden we al als Long Range en Performance, maar nu is er ook een versie met een kleinere accu en louter achterwielaandrijving. Met een prijskaartje van rond de 50 mille is deze ‘RWD’ op papier een ijzersterke aanbieding, maar bevalt hij ook in de praktijk van alledag?

De (op)komst van de Chinese merken lijkt door het tijdperk van de elektrische auto niet te stuiten. Een van de nieuwste merken die het proberen is Voyah met de Free. Een ‘premium elektrische SUV’ die het moet opnemen tegen de Audi Q8 E-Tron, BMW iX en Tesla Model Y.

Wat meer trek in verhalen over auto's die al wat langer onder ons zijn? Nou, dan kom je op de occasionpagina's wel weer aan je trekken. We gaan op zoek naar drie gebruikte grote sedans; een Honda Legend, Peugeot 607 en een Cadillac STS. Ook staan we stil bij de voorganger van de Opel Astra die we deze week naast de Volkswagen Golf zetten; de Opel Kadett.

En de vaste rubrieken? Misschien wel de helft van het aantal aanmeldingen voor Op de Rollenbank komt van BMW-eigenaren. Je moet dus van goeden huize komen om te worden uitgenodigd met zo’n auto. Een 6-serie cabriolet met een dikke diesel zagen we nog niet eerder langskomen, dus voor de draad met dat dikke ding.

In Klokje Rond schittert een bijna 23 jaar oude Audi A8 met bijna 4,5 ton op de teller. Als je tien keer de wereld rond bent geweest, heb je best veel kunnen zien. Misschien is een elfde keer dan wel niet meer nodig. Zo gaat de familie Bom uit Ermelo een beetje deze wedstrijd in met de Audi A8 uit het jaar 2000. Familie ja, want de trotse eigenaar Jan Bom heeft zijn zoon en zijn kleinzoon meegenomen. Die zijn namelijk net zo nieuwsgierig naar de huidige staat van de auto.

