Dít is de IAA van Frankfurt 2019 - Fotospecial

Van 12 september t/m 22 september 2019 wordt de IAA in Frankfurt am Main georganiseerd. De IAA is de grootste en belangrijkste autobeurs in het najaar. Mocht je de beurs willen bezoeken, trek goed wandelschoenen aan, want het oppervlak is gigantisch. Meer info: www.iaa.de

De beursvloer van Frankfurt staat nog tot en met 22 september in het teken van de Internationale Automobilausstellung, beter bekend als de IAA. De nieuwkomers zijn al uitvoerig in tekst én in (bewegend) beeld belicht, maar veel foto's die vanaf de beursvloer zijn gemaakt, hebben we nog niet laten zien. Tot nu.

Hoewel we vooraf al veel via de digitale wegen hebben kunnen aanschouwen. Neem auto's als de Porsche Taycan of de Hyundai i10. Ook de Opel Corsa en Renault Captur waren al aan ons voorgesteld, maar nog aan het publiek! In Frankfurt doen zij dat tussen de overige beursprimeurs. Grote spelers wat dat laatste betreft zijn toch wel de Volkswagen ID.3 en de langverwachte Land Rover Defender. Twee op zichzelf staande tijdperken waar nieuw leven in is geblazen. Ook op het gebied van concept-cars pakten grote spelers flink uit: Mercedes-Benz kwam met de Vision EQS en BMW nam de Concept 4 mee. Benieuwd naar al dit nieuws in levende lijve? De beurs is zoals gezegd tot en met 22 september geopend.

Een autobeurs is geen autobeurs zonder beursverslagen. Dit jaar komt ons videoteam terug met vier video's die je hier vindt.

Beursverslag 1

De beursverslagen trappen we als vanouds af tijdens de Volkswagen Group Night waar bijvoorbeeld de ID.3 aan de wereld werd gepresenteerd. Verder nemen we ook een kijkje bij Mercedes-Benz.

Beursverslag 2

In deel 2 laten we je alles zien over de nieuwe Land Rover Defender. Daarnaast nemen Marco en Frank je mee naar BMW, waar een wel heel bijzondere concept-car staat.

Beursverslag 3

Voor deel 3 rennen we even snel terug naar Mercedes-Benz voor de EQS die pas gisteren werd onthuld. Ook de guitige Honda E mag niet missen natuurlijk.

Beursverslag 4

We sluiten de beurs af met verschillend nieuws uit Chinese hoek en wat tunewerk hier en daar.