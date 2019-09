Honda licht elektrificatieplannen toe

De volledig elektrische Honda E staat zoals zoveel EV’s symbool voor de elektrische ommekeer van het merk dat ‘m bedacht, al betekent dat bij Honda niet dat er binnenkort helemaal geen verbrandingsmotor meer wordt gemaakt.

Specifiek voor de Europese markt doen de Japanners echter wel een aantal beloftes. Zo zal de volgende Jazz, die al in gecamoufleerde vorm is gespot, in Europa altijd een hybride zijn. Dat is des te opmerkelijker als je bedenkt dat er van de huidige Jazz niet eens zo’n Hybrid is, maar bij de vorige Jazz was er wél een versie met Honda’s befaamde Integrated Motor Assist. De nieuwe Jazz moet volgend jaar in Europa op de markt verschijnen.

De hybride Jazz zal de volgende stap zijn op weg naar uiteindelijke doel: in 2025 moeten alle auto’s van het merk in Europa geheel of gedeeltelijk elektrisch zijn. Minimaal hybride dus. Een hybrideversie van de CR-V is er al, de rest volgt dus in de komende jaren.

Ondertussen gaat Honda zich ook bezighouden met laad-infrastructuur en de ontwikkeling van slimme laadoplossingen die het mogelijk maken om energie uit elektrische auto’s indien nodig terug te leveren aan het netwerk. De verkoop van dit soort diensten moet al in 2020 van start gaan, met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland als introductiemarkten.