Audi neemt de E-tron Sportback mee naar LA Auto Show

Tijdens Audi’s een uur durende perspresentatie op de beurs in Frankfurt werd het model kort aangestipt. Want, aldus de presentatrice, over twee maanden onthullen de Duitsers de auto in LA. Dat gebeurt nadat het merk met de vier ringen uit Ingolstadt de auto eerder dit jaar voor het eerst op de beursvloer in Genève parkeerde. Afgelopen april bleef het exterieurdesign van de tweede E-tron-telg nog deels verhuld door een drukke carrosserieprint. De allereerste concept van deze productierijpe EV ontmoetten we in 2017.

Naar verwachting verandert er qua specificaties niet veel. Dat betekent: of 408 pk en 664 Nm koppel in combinatie met een 95 kWh accupakket, óf 313 pk en 540 Nm koppel in combinatie met een 71 kWh accupakket. De zogenaamde 55- en 50-versies hebben een actieradius van respectievelijk 410 en 300 kilometer WLTP. De Sportback gaat waarschijnlijk vanaf begin 2020 de weg op. Ondanks dat de auto op de achterbank en in de kofferruimte minder ruim zal zijn, verwachten we een hogere prijs.

De LA Auto Show opent vrijdag 22 november haar deuren en duurt tot zondag 1 december.