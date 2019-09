Wey parkeert Wey-S én Wey-X in Frankfurt

Van 12 september t/m 22 september 2019 wordt de IAA in Frankfurt am Main georganiseerd. De IAA is de grootste en belangrijkste autobeurs in het najaar. Mocht je de beurs willen bezoeken, trek goed wandelschoenen aan, want het oppervlak is gigantisch. Meer info: www.iaa.de

Het Chinese Great Wall, dat al jaren merken als Haval, Voleex en Wingle onder zich heeft, bracht in 2016 een nieuw luxelabel naar de Chinese automarkt: Wey. De afgelopen jaren hebben we diverse productierijpe SUV's en een stel concept-cars van het merk voorbij zien komen. Eén daarvan was de vorig jaar getoonde Wey-X, een concept-car die nu in een andere vorm naar Frankfurt is gekomen. De blauwe showauto krijgt er gezelschap van nog een nieuwe concept-car, de Wey-S.

De tweede concept-car die Wey 'Wey-X' doopt, is een cross-over die volgens zijn scheppers in staat moet zijn om volledig autonoom (niveau 5) door het leven te gaan. In zowel neus als kont zijn schermen aangebracht waarmee de auto kan 'communiceren' met voetgangers en andere weggebruikers. De van scherpe lijnen voorziene Wey-X heeft zogeheten suicide doors en een uit de kluiten gewassen panoramadak en biedt plaats aan vier inzittenden. De aandrijflijn wordt niet in detail toegelicht, al weten we wel dat de Wey-X in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h moet kunnen sprinten. De actieradius ligt op ruim 500 kilometer. Wie die waarde niet hoeft te halen, moet in elk geval door kunnen zoemen tot een snelheid van 200 km/h.

Dan de Wey-S (foto 3 tot en met 6), een SUV die overduidelijk is overgoten met dezelfde designtaal als de reeds omschreven Wey-X, al is de snuit van deze elektrische nieuwkomer behoorlijk dicht. De Chinezen geven ook deze Wey-S autonome techniek, maar op papier komt hij niet verder dan niveau 4. Uiteraard is ook deze Wey-S helemaal elektrisch. De Wey-S zou zo'n 355 pk sterk zijn en moet in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De actieradius ligt op grofweg 400 kilometer.

Wey heeft sinds zijn oprichting zo'n 300.000 auto's verkocht. Op termijn wil het merk ook voet aan de grond krijgen in Europa. In Frankfurt peilt het merk de meningen van de Europese bezoekers.