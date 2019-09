Mercedes-Benz onthult de Vision EQS

Elegant, aerodynamisch en emotioneel: met deze woorden in het achterhoofd gegrift ging Mercedes-Benz aan de slag met zijn nieuwe concept-car. Of deze krachtige termen terugkomen, laten we aan jou over, maar een krachtig ontwerp is het zeker geworden. Ziehier de nieuwe Mercedes-Benz Vision EQS.

Mercedes-Benz gaf vorig jaar het elektrische startschot met de lancering van de EQC: zijn eerste EV die vanaf het beginpunt als EV is ontwikkeld. Ondertussen kennen we ook auto’s als de EQV, maar dat is natuurlijk niets meer of minder dan een omgebouwde V-klasse met een stel elektromotoren en batterijen. Deze nieuwe Vision EQS laat zien waarmee we binnen de kortste keren kennis gaan maken als het gaat om auto's op puur elektrische basis. De laatste letter verklapt met welke huidige auto we hem moeten vergelijken: de S-klasse. In afzienbare tijd moet deze - ondertussen klassieke - naam natuurlijk ook over op een geheel elektrisch model. Het hoekige ontwerp van weleer maakt plaats voor een uiterst dynamisch geheel met vloeiende lijnen en aerodynamische koetsdelen. Vanaf de dichte holografische EQ-grille loopt het geheel in één lijn door naar achteren.

De concept-limousine wordt door Mercedes aan de buitenkant volgestopt met de nieuwste lichttechnologieën. Neem de doorlopende 360-graden-lichtstrook of de 229 verlichte sterretjes die aan de achterkant de achterlichten vormen. De digitale grille krijgt een lichtmatrix van 188 individuele leds die een nieuw 3D-effect moeten geven.

Dezelfde vloeiende lijnen worden ook binnenin doorgezet. Zo loopt het gehele dashboard over in de portierpanelen, zodat ze samen de passagiers ‘omsluiten’. Binnenin ging Mercedes-Benz uitsluitend aan de slag met duurzame materialen. Naast esdoornhout komen we gerecyclede PET-flessen en plastic uit de ‘plastic-soep’ tegen. Ook binnenin werkt Mercedes met de nieuwste technieken. Op het gebied van multimedia gaat het merk aan de slag met projectoren en geïntegreerde displays.

Hoewel deze concept-car nooit in legale vorm de openbare weg ontmoet, krijgt hij wel een elektrische aandrijflijn aangemeten. De elektromotoren op de voor- en achteras zijn goed voor een vermogen van 476 pk. De grootte van de in de bodem gelegde batterijen houdt Mercedes nog even onder de pet. Op het gebied van elektrische actieradius komen de Duitsers in elk geval met grote woorden: de Vision EQS komt 700 kilometer ver (WLTP). Aan de snellader met een laadcapaciteit van maximaal 350 kW is de accu in minder dan 20 minuten weer tot 80 procent gevuld. De topsnelheid ligt ‘boven’ de 200 km/h, een sprint vanuit stilstand naar de 100 gaat in minder dan 4,5 seconden. Op autonoom gebied komt de Vision EQS tot niveau 3.

Wanneer de productierijpe EQS klaar is, blijft nog even gissen. Voor Tesla te hopen duurt dat nog wel eventjes.