Land Rover Defender onthuld

Het was de Nederlandse AutoRAI van 1948 waar het Engelse Rover zijn Land Rover onthulde. Een op de Willys Jeep geïnspireerde allrounder die niet alleen gemakkelijk als personenauto kon fungeren, maar ook ploegijzers door de modder kon trekken. Niemand had in die vroege lente, terwijl de puinhopen van de tweede wereldoorlog amper waren opgeruimd, kunnen denken dat die gekke auto de geboorte zou betekenen van een nieuw merk, dat het moedermerk ruimschoots zou overleven. Engelsen houden van traditie en bovendien gold onder de pure offroad-adepten de Defender, zoals de meest pure Land Rover later zou gaan heten, als de heilige graal, dus bleef het origineel zeven decennia lang in grote lijnen min of meer hetzelfde. Maar zelfs Engelsen ontkomen vroeg of laat niet aan vernieuwing, dus moest er een nieuwe Defender komen. Vandaag debuteert deze op de beursvloer van Frankfurt.

Vergeleken met andere offroad-helden als de Jeep Wrangler en de Mercedes-Benz G-klasse oogt de nieuwe Defender best modern, met zijn gladde oppervlaktes en strakke lijnen. Maar tegelijkertijd zie je meteen dat hier een Defender staat. Onder meer de recht afgehakte achtersteven en de extra ruitjes op de hoeken van het dak staan daar garant voor. "Respectful of its past, but not harnessed by it", vat hoofdontwerper Gerry McGovern zijn nieuwe werk samen.

Ook vanbinnen heeft de Defender veel rechte, hoekige vlakken. De pook staat op het dashboard, zodat er ruimte is voor een extra zitje in het midden, nog zo'n knipoog naar de oude Defender. Daardoor kan de versie met korte wielbasis, die als vanouds 90 heet, zes personen vervoeren. De 110 is er als vijf, zes- of 5+2-zits. De kofferruimte van de 110 meet 646 liter (464 met derde zitrij) en kan worden uitgebreid naar 2.380 liter.

Bodemvrijheid

Als basis voor de New Defender dient het nieuwe D7x-platform, een lichtgewicht aluminium monocoque. Land Rover zegt dat het drie keer zo stijf is als een conventioneel ladderchassis en dat is belangrijk voor het ruige werk. De New Defender mag maximaal 900 kg laden, waarvan 168 kg op het dak. Daarnaast kan er 3.720 kg geremd aan de haak worden geslagen. Actieve hydraulische dempers helpen mee de terreinwaardigheid te verhogen. De standaard bodemvrijheid van 291 mm kan met een druk op de knop worden vergroot en de koets kan zelfs worden verlaagd om de in- en uitstap te vergemakkelijken.

De New Defender heeft permanente vierwielaandrijving, een tussenbak en centraal differentieel standaard. Een sper op de achteras behoort tot de opties. Dat hoeft anders dan voorheen niet met de hand en mechanisch te worden ingeschakeld, maar maakt deel uit van een aantal programma's. Configurable Terrain Response biedt de mogelijkheid het onderstel steeds aan de omstandigheden aan te passen, maar dit kan ook worden overgelaten aan de systemen, die keuzes maken op basis van sensoren die het terrein scannen. En dat terrein mag uitdagend zijn, want de aanrijhoek is 38 graden, de afrijhoek 40 graden, de hellingshoek (maximale zijwaartse hoek) 28 graden en de doorwadingsdiepte 900 mm. Daartoe zet je het systeem in standje 'Wade' en dan gaat de luchtvering op zijn hoogst, wordt de ventilatie op circulatie gezet en worden de remmen een tikje aangeknepen, zodat de schijven droog en schoon worden gehouden.

Nieuwe zescilinder

Het leven van de New Defender begint met een viertal motoren. De P300 heeft een viercilinder met 300 pk, de nieuwe zescilinder met twinscroll turbo én 48V elektrische supercharger heet P400 en heeft dan ook 400 pk en een maximum koppel van 550 Nm. Hij gaat in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/h, de P300 doet dat in 8,1 seconden. Beide motoren hebben standaard een achttraps automaat.

Dan zijn er nog twee diesels, beide viercilinder twinturbo's. De D200 levert 200 pk en gaat in 10,3 seconden naar de 100, de D240 piekt op 240 pk en doet 9,1 seconden over diezelfde sprint. In 2021 wordt het gamma uitgebreid met de P400e PHEV, een plug-in hybride. Al laat die nog even op zich wachten, de oplettende bezoeker van de IAA zal zien dat de Defender die in het kleine paviljoen op het middenplein van de beurs als showcase voor alle accessoires dient, naast een tankvulopening links een laadplugaansluiting op de rechterflank heeft..

Als eerste Land Rover krijgt de New Defender het nieuwe infotainmentsysteem Pivo Pro met 10 inch touchscreen, dat gebruiksvriendelijker moet zijn dan zijn voorgangers. Bluetooth accepteert twee smartphones, die bovendien inductief kunnen worden opgeladen. Uiteraard zijn ook Apple Car Play, Android Auto en voor de Chinese medemens zelfs Baidu van de partij. Het navigatiesysteem is zelflerend en herkent onder meer dat je in bekende omgeving rijdt, waarna het zijn spraakzaamheid wat matigt. De software wordt automatisch up to date gehouden.

Pakketten

Je Defender personaliseren kan aan de hand van een aantal accessoirepakketten met veelbelovende namen als Explorer, Adventure, Country en Urban. Die omvatten zaken als dakdrager, snorkel, treeplanken, beschermplaten, luchtcompressor en andere spullen om ver van de bewoonde wereld te overleven. Wie wel van avontuur houdt, maar niet van gifslangen of schorpioenen in zijn slaapzak, kiest voor de daktent. Land Rover heeft personificatie hoog op de agenda staan; in totaal staan er 170 opties op de lijst. Ook zijn er drie nieuwe kleuren en is er een speciale 'satin protection film'. Dat ziet er niet alleen goed uit, maar beschermt ook de lak er onder en heeft in de warme zon een zelfhelende gave voor lichte krassen.

Wielen zijn er in diverse maten, variërend van 18 tot 22 inch, de kleinste staal en de overige lichtmetaal. De New Defender komt in het eerste kwartaal van 2020 naar de showrooms. De 90 is er dan vanaf € 94.300, de 110 is leverbaar vanaf € 101.300. De 90 komt bovendien ook als grijs kenteken-uitvoering vanaf € 46.730.

Al met al heeft Land Rover een knap staaltje retro geleverd. De verwantschap met de oer-Land Rover is onmiskenbaar, maar toch is deze nieuwe weer helemaal bij de tijd. En dat is maar goed ook, want als zijn levenscyclus net zo lang blijkt als die van zijn voorganger, staan we in 2090 naar de derde generatie Defender te kijken..