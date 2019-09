Hongqi gaat los op IAA in Frankfurt: E115 en S9

Ook het Chinese Hongqi heeft een stand op de IAA in Frankfurt. Het merk presenteert er niet één, maar zelfs twee primeurs. Opmerkelijk genoeg is het exemplaar met het meest buitenaardse uiterlijk de productierijpe van de twee.

De eerste Hongqi-primeur is de E115 Concept. Die zet als grote, elektrische SUV vinkjes bij alles wat we tegenwoordig mooi moeten vinden, maar buiten deze basale informatie is er helaas op het moment van schrijven niets bekend over de forse hoogpotige. Dankzij ons team ter plaatse kunnen we ‘m wel vast laten zien. Het strakke lijnenspel, de grote wielen en het ‘zwevende’ dak maken van de E115 een moderne verschijning, maar afgaande op de zwarte ramen is het nog wel echt een designstudie. Afgaande op het formaat mikken de Chinezen hiermee op een concurrent van grote, luxueuze zevenzits SUV’s uit Amerikaanse en Europese hoek, zoals de Lincolns Aviator en Navigator, de Mercedes-Benz GLS en de BMW X7, maar dat is puur giswerk.

De andere nieuwkomer heet S9 en is heeft wel een interieur. Wat heet: volgens Hongqi komt deze hypercar volgend jaar op de markt. De S9 is nu eens niet volledig elektrisch, maar beschikt over een 4,0-liter V8 die samen met een ondersteunende elektromotor niet minder dan 1.400 pk op de been helpt. De middenmotor supersporter ziet er dankzij een enorme achtervleugel, grote koelopeningen en vleugeldeuren bijzonder spectaculair uit en krijgt in de vorm van grote, wulpse achterlichten en aparte wielen ook een aantal zeer onderscheidende details mee.

Hongqi bestaat al sinds 1958 en kan worden gezien als het premiummerk van FAW, een Chinese partner van Toyota. Hongqi is vooral bekend van de grote limousines waarin de Chinese elite zich graag liet en laat vervoeren. Ook het huidige staatshoofd Xi Jinping laat zich graag in een traditioneel gelijnde Hongqi zien, maar het merk bouwt tegenwoordig ook modern ogende SUV’s.