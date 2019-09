Bezoekersaantallen IAA Frankfurt gekelderd

Van 12 september t/m 22 september 2019 wordt de IAA in Frankfurt am Main georganiseerd. De IAA is de grootste en belangrijkste autobeurs in het najaar. Mocht je de beurs willen bezoeken, trek goed wandelschoenen aan, want het oppervlak is gigantisch. Meer info: www.iaa.de

Toyota, Nissan, Renault, Peugeot, Citroën, DS, Ferrari, Aston Martin, Volvo, Fiat.. de lijst afwezigen op de IAA Frankfurt 2019 was lang, maar niets vergeleken bij de lijst bezoekers die acte d'absence gaven vergeleken bij de vorige editie. Waar in 2017 nog 810.000 mensen een bezoekje brachten aan Europa's grootste (in m2 uitgedrukt) autobeurs, kwam de teller, toen gisteren aan het einde van de laatste dag de poorten sloten, niet verder dan 560.000 bezoekers.

De terugloop van het ooit zo bruisende fenomeen autobeurs was dit jaar duidelijk voelbaar in Frankfurt. Hal 7, waar ooit de Italiaanse merken schitterden met begeerlijke auto's en oogverblindende dames, was ditmaal leeg, op wat heftrucks en werklieden na, die de ruimte klaarstoomden voor een volgend evenement (foto). Maar niet alleen de Italianen bleven weg. Peugeot, Citroën, Toyota, Nissan, Volvo en vele anderen waren afwezig. Ook de merken die wel kwamen, waren zuinig met primeurs. De Land Rover Defender en Volkswagen ID.3 stalen daarom met gemak de show.

De Duitse merken waren het aan hun stand verplicht om de vaderlandse beurs niet in de kou te laten staan. Precies het omgekeerde was vorig jaar in Parijs te zien, waar de Fransen nog kwamen, maar de Duitsers veelal wegbleven. Daarmee lijken Parijs en Frankfurt meer nationale beurzen te worden. Het verval van internationale beurzen is het gevolg van de hoge kosten in combinatie met het betwijfelde belang van dit soort evenementen. In toenemende mate kiezen fabrikanten ervoor om hun modellen op zelf georganiseerde feestjes aan de wereld te tonen. Dat biedt meer vrijheid, het kost minder én je loopt geen risico door andermans primeurs te worden overschaduwd.

Eerder al sneuvelde onze eigen AutoRAI, en het is dan ook de vraag wat Parijs 2020 en Frankfurt 2021 (deze beurzen wisselen elkaar af) nog voor gaan stellen, een kwestie die de organisatoren van deze evenementen ongetwijfeld slapeloze nachten bezorgt. Alleen het jaarlijks terugkerende Genève doet het nog relatief goed, wellicht vanwege het meer compacte karakter en de neutrale grond (Zwitserland kent hoegenaamd geen eigen auto-industrie).

Dat alles neemt niet weg dat de IAA 2019 nog steeds een mooi feest was voor autoliefhebbers. Terugkijken kan in onze videoverslagen: Deel 1, Deel 2, Deel 3 en Deel 4.