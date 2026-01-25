Occasions waren duur, zijn duur en worden steeds duurder. Als je op het punt staat om geld uit te geven aan een gebruikte auto, wil je graag zeker weten dat die in orde is. Je kunt een aankoopkeuring laten uitvoeren, maar is dat zinvol?

Een doorsnee occasion moet in Nederland rond de €24.000 opbrengen. Een gemiddeld netto jaarinkomen ligt – exclusief vakantiegeld – net iets boven de €34.000. Als je die twee bedragen tegen elkaar afzet weet je meteen dat een tweedehands auto een substantieel deel van een jaarsalaris kost. Met andere woorden: geen kattenpis. Wie serieus overweegt om zoveel geld uit te geven, gaat niet over één nacht ijs. We kunnen allemaal een zorgelijke blik onder de motorkap werpen en een quasi-deskundige schop tegen de banden geven is ook een kleine moeite, maar veel wijzer word je als leek niet daarvan. Biedt een aankoopkeuring soelaas?

Op pad met aankoopkeurmeester: zo gaat die te werk

Om het antwoord op die vraag te vinden gaan we op pad met Abdellah El Habti, die als zelfstandig aankoopkeurmeester in zijn bedrijf Pro Aankoopkeuringen bijna dagelijks dit soort keuringen uitvoert. Hij neemt ons mee naar het Noord-Brabantse Veen, waar een Peugeot 308 SW 1.2 PureTech automaat uit 2016, met 111.000 kilometer op de klok, te koop staat. Abdellah is ingeschakeld door een klant die zijn oog op de Franse stationwagon heeft laten vallen. De klant wil weten of de Peugeot zijn prijskaartje van €11.400 ook echt waard is. El Habti legt uit wat zijn werk inhoudt, en voor welke diensten zijn klant hem een bedrag van €250 betaalt. “Mijn klant heeft de auto bekeken en wil hem graag kopen, maar hij wil ook zekerheid. Ik bekijk voor hem de algehele optische en technische staat van de occasion. Op basis van wat ik zie kan ik mijn klant vertellen of de auto te duur of juist eerlijk geprijsd is, en hem adviseren de auto te kopen of hem te laten staan.”

Als verkoper 'achter je product staan'

Aangekomen in Veen staat de Peugeot te blinken op het parkeerterrein van het verkopende autobedrijf. Verkoper Niels den Dekker vindt het geen enkel probleem dat de Peugeot wordt onderworpen aan een aankoopkeuring: “Je moet achter je product staan en dat doen wij. Onze auto’s kloppen, maar als een aankoopkeuring voor een klant kan helpen om de drempel tot aankoop weg te nemen, dan staan we vanzelfsprekend daarvoor open.”

Vitale functies in orde: OBD-lezer mee bij aankoopkeuring

Ondertussen heeft El Habti al geconcludeerd dat de Peugeot een prima eerste indruk maakt: mooie lichtmetalen wielen, geen zichtbaar kleurverschil en al zeker geen deuken. Maar, weet ook El Habti, een goed begin is het halve werk. En half werk, daar is hij niet van. El Habti sluit zijn OBD-lezer aan, die hem vertelt hoe de Peugeot zich vanbinnen voelt. Er verschijnen wat kleine, tijdelijke storingen op zijn scherm, maar El Habti concludeert dat de vitale functies van de Peugeot in orde zijn. De motor slaat feilloos aan, draait zonder bijgeluiden, lekt nergens olie of koelvloeistof en vertoont geen vreemde vibraties. Hij loopt, om in autoverkoperstaal te blijven, als een zonnetje. Het begin is veelbelovend.

Aankoopkeuring kan bij zelfstandige maar ook bij grote partijen

Abdellah el Habti is zelfstandig actief in de aankoopkeuringen, maar hij is lang niet de enige die dat vak uitoefent. Je kunt een éénpitter inschakelen, maar ook een grote partij als Vakgarage, Mijn Autocoach of Dekra. Afhankelijk van hoe uitgebreid de keuring is moet je rekenen op een prijs van tussen de €150 en €350. Voor dat bedrag koop je als consument – El Habti zegt het al – vooral zekerheid. Maar hoe nuttig is dat, als er ook zoiets als garantie bestaat? Op die vraag weet Bovag-woordvoerder Paul de Waal het antwoord: “De Bovag Garantie garandeert dat gebreken die binnen 12 maanden optreden kostenloos worden hersteld. Het is en blijft altijd lastig om twaalf maanden vooruit te kijken, dus een aankoopkeuring blijft een momentopname waaraan je meestal geen rechten kunt ontlenen.”

Aankoopkeuring past in trend van vooraf willen wat je koopt

De Waal benadrukt dat ook partijen als Vakgarage dat expliciet benoemen in hun voorwaarden. “Dat gezegd hebbende: een aankoopkeuring kan nuttig zijn wanneer je een beroep zou willen doen op de zogenaamde ‘wettelijke garantie’, de conformiteitsregels. Als je een aankoopkeuring hebt laten uitvoeren heb je, zeker wanneer je een oudere auto koopt, waarschijnlijk voldaan aan de onderzoeksplicht die je als koper hebt. Daarmee krijg je dus extra zekerheid, en zo past de aankoopkeuring in de trend dat kopers meer dan ooit vooraf willen weten wat ze kopen en waar ze aan toe zijn. Met een aankoopkeuring krijg je in elk geval meer inzicht in de historie van een auto. De Bovag Garantie is een zekerheid achteraf, terwijl een aankoopkeuring kan zorgen voor zekerheid vóóraf.”

Apk geen garantie

Net als een aankoopkeuring is ook de apk-keuring, waarop consumenten soms blind vertrouwen, een momentopname. De RDW voert geen aankoopkeuringen uit, maar is wel verantwoordelijk voor de apk. “Een geldige apk geeft geen garantie dat een auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat er in dat jaar geen onderhoud nodig is”, benadrukt woordvoerster Thérèse de Vroomen. “Regelmatige controle en onderhoud blijven altijd belangrijk.”

Op de website van de RDW staan diverse tips voor consumenten die een gebruikte auto willen kopen. Zo stelt de dienst dat het nuttig is om een voertuigrapport op te vragen, maar wordt ook met klem geadviseerd om de kilometerstand en onderhoudshistorie te controleren. Die twee cruciale punten maken deel uit van elke aankoopkeuring. Maar dat je daarmee nog niet alles weet, kan niet alleen El Habti bevestigen. Ook Vakgarage-ondernemer Patrick Turfboer - die elk jaar heel wat aankoopkeuringen uitvoert - zou er desnoods een boek over kunnen schrijven. Dat boek zou dan in elk geval duidelijk maken dat de €150 die je bij een Vakgarage voor een aankoopkeuring betaalt zelden weggegooid geld is.

'Schrijf een auto niet te makkelijk kapot'

“Het is heel makkelijk om een auto ‘kapot’ te schrijven bij een keuring”, begint Turfboer. “Maar een gebruikte auto kan best wat zweten, of bijvoorbeeld verdroogde banden hebben. Zolang zulke dingen bij de leeftijd van een auto passen hoeft dat de auto of verkoper niet meteen te diskwalificeren. Slijtage valt ook niet onder de garantie. Maar soms kom je zaken tegen die een koper zelf niet snel zou kunnen ontdekken, en die wel iets zeggen over een auto of de partij die hem verkoopt.”

Foutcodes gewist? Er wordt iets verborgen gehouden!

Ook foutcodes hoeven volgens Turfboer niet meteen iets te betekenen, maar het wordt anders wanneer een foutcode recent blijkt te zijn gewist. “Het is regelmatig gebeurd dat ik mijn OBD-lezer aansluit en dan terugzie dat er 30 minuten voor de keuring nog een paar foutcodes zijn gewist. Dan kun je vermoeden dat een verkopende partij wat wil verbergen.”

Turfboer vertelt wel eens een klant in de werkplaats te hebben gekregen die een Peugeot 2008 had gekocht waarvan na korte tijd het oliedruklampje oplichtte. “Dat bleek een probleem met de distributieriem, waarvan we konden achterhalen dat de interval in de boordcomputer was aangepast. Dat was in december gebeurd, de klant had de auto in februari gekocht. De distributieriem had dus eigenlijk vervangen moeten worden, maar dat wist de klant niet. Daar had een aankoopkeuring dus uitkomst kunnen bieden. Tegelijkertijd is het zo dat je grote technische mankementen heel vaak in de eerste maand wel ziet. Je kunt er dus ook voor kiezen om een auto met Bovag Garantie te kopen en hem dan aan het einde van de garantie te laten keuren. Dat zien we nu al vaak gebeuren.”

Schade over het hoofd zien als je niet weet waar je moet kijken

Bij een aankoopkeuring ligt de technische staat van de auto onder een vergrootglas, maar er wordt ook gekeken of een auto ooit schade heeft gehad. Een belangrijk punt, vindt Turfboer: “Als je niet weet waarnaar je moet kijken kun je een slecht herstelde schade over het hoofd zien, en we merken dus ook dat dat klanten overkomt. Onlangs nog werd ons een Seat Ibiza aangeboden voor een aankoopkeuring. De Ibiza zag er op het eerste gezicht prima uit. Maar toen ik aan de neusbalk trok ging het hele front heen en weer. We hebben die klant uiteraard geadviseerd om die auto maar te laten staan. In zulke situaties zie je een aankoopkeuring het verschil maken.”

Bij deze 308 motorkap gespoten en knik in dorpel

En warempel, in Veen ontdekt El Habti ook een – weliswaar aanzienlijk kleinere – schade aan de Peugeot 308. Hij ziet dat de motorkap ooit gespoten is, en als hij de auto op de brug zet, ziet hij een lichte knik in de dorpel bij het rechtervoorwiel. “Waarschijnlijk is hij ooit verkeerd opgekrikt. Dit is typisch zo’n schade die je niet ziet als je een auto niet op een brug zet. Hoewel het verder geen kwaad kan, vinden veel mensen het wel een storende schade, die bovendien niet goedkoop is om te herstellen.”

Ondertussen heeft El Habti ook het onderhoudsboekje van de Peugeot doorgebladerd, en daar is hem iets opgevallen: “Hij had een grote beurt nodig, en de distributieriem zou ook al vervangen moeten zijn.” De proefrit brengt verder geen verdachte dingen aan het licht. De Peugeot gedraagt zich voorbeeldig: hij spoort keurig, remt krachtig, trilt niet en rijdt dus gewoon helemaal goed.

Opheldering over missende distributieriemvervanging

Terug in Veen laat verkoper Den Dekker zien dat die grote beurt wel is uitgevoerd en dat ook de distributieriem keurig op tijd is vervangen, alleen de notitie in het onderhoudsboekje ontbreekt dus. “Dat is keurig opgehelderd”, vindt El Habti. “Maar door de schade vind ik de prijs van deze auto toch iets te hoog. Met deze schade zou ik zeggen dat hij maximaal €10.000 zou mogen kosten. Dat advies kan mijn klant meenemen in zijn onderhandeling, maar het betekent niet dat ik afraad om deze auto te kopen. Het is verder een keurige Peugeot, die volgens mij nog heel wat jaren mee kan.”

Toch niet gekocht

Wat later meldt El Habti dat zijn klant, op basis van de aankoopkeuring, toch van aanschaf heeft afgezien. “De schades vielen hem erg tegen. Die waren hem niet opgevallen toen hij de auto zelf bekeek. Hij was dus blij dat ik ze wel had opgemerkt. Voor hem was het een reden om de Peugeot 308 SW niet te kopen.”

El Habti kijkt met een goed gevoel terug op de keuring van de Peugeot: “Het is fijn dat dit bedrijf me gewoon mijn werk laat doen en transparant is. Dat is wel eens anders, onlangs nog moest ik een dure Audi RS6 keuren, maar de verkoper weigerde me een proefrit te laten maken. Hij stónd erop dat er iemand zou meegaan. Achteraf bleek er niets aan de Audi te mankeren, maar op zo’n moment voel ik me niet welkom.”

Proefrit eindigde in rookwolk

Het is hem eens overkomen dat een proefrit met een Fiat 500 eindigde in een rookwolk, met een plas koelvloeistof op de grond. “De verkoper was ontzettend boos, zei dat het mijn schuld was en wilde dat ik zou betalen terwijl later bleek dat de waterpomp en het thermostaathuis kapot waren. Dat zijn bekende problemen bij die auto. Soms maak je gewoon rare dingen mee.”

Gemoedsrust

Het fenomeen aankoopkeuring lijkt volgens El Habti nog relatief onbekend te zijn bij kopers, maar ook bij verkopers en dat verbaast hem. “Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar voor mensen die een huis kopen is een bouwkundige keuring toch ook vanzelfsprekend? Een huis is de grootste uitgave die je in je leven doet, maar ook de aanschaf van een auto is één van de grootste kostenposten in een mensenleven. Mensen sparen lang voor een auto, of steken zich ervoor in de schulden.”

El Habti meent stellig dat aankoopkeuringen meer bekendheid verdienen. “Hoewel ik ook onderschrijf dat een keuring een momentopname is en we niet ín de motor kunnen kijken, durf ik in elk geval te stellen dat je met een aankoopkeuring altijd wat leert over de kwaliteit van de auto die je wil kopen. Dat is altijd goed voor je gemoedsrust.”

Met garantie kun je veel technische ellende genezen, maar voorkomen kan eveneens een keuze zijn en daarin zit volgens El Habti de kracht van de aankoopkeuring. “Iedereen weet dat een garantieclaim soms ook een langslepend en frustrerend proces kan zijn, dat een aankoopkeuring kan helpen voorkomen. Je koopt een stukje gemoedsrust, en wat dat waard is kan iedere consument voor zich beslissen. Het is nooit verkeerd om te weten dat zo’n stukje gemoedsrust in verschillende vormen te koop is, voor iedereen die er behoefte aan heeft.”