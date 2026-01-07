Merken als Mercedes-Benz en Porsche vechten elkaar de tent uit om de titel 'Snelste auto op de Nürburgring Nordschleife'. Dat het allemaal zo hard niet hoeft, bewijst dit dieseltje. Dat deed bijna een half uur over een ronde over het dik 20 kilometer lange circuit.

De machtige Mercedes-AMG One is sinds 2024 de snelste productieauto ooit op de Nürburgring Nordschleife. Die Duitse extremist had voor een ronde over het bijna 21 kilometer lange circuit slechts 6 minuten en 29 seconden nodig. Aan de andere kant van het spectrum staat de dappere Franse rakker die je in dit artikel ziet. Die nam voor een rondje Nordschleife maar liefst 28 minuten en 25 seconden de tijd.

Het wagentje in kwestie heeft vier wielen, maar is officieel helemaal geen auto. Het gaat namelijk om een Ligier JS50, een brommobiel van Franse makelij. De neergezette rondetijd maakt deel uit van een marketingcampagne om die nieuwe stadsrakker onder de aandacht te brengen. Ligier stuurde een tweetal autojournalisten én Ligier-topman François Ligier de weg op in een Ligier JS50 Revo D+, een variant van de JS50 met een 500 cc klein dieselmotortje met één cilinder en een vermogen van 11 pk en 26 Nm. Men reed van Parijs naar de Nürburgring en scoorde over die afstand een gemiddeld verbruik van 3,0 l/100 km.

De Ligier JS50 is er in drie varianten en elke versie werd de Nürburgring Nordschleife op gejaagd. De reeds genoemde dieselversie had voor een rondje ring 28 minuten en 25 seconden nodig. Een volledig elektrische variant die in de L7e-categorie valt, legde een ronde in 'slechts' 19 minuten en 53 seconden af. Deze versie is in staat een topsnelheid van 75 km/h te halen. Een mildere elektrische versie van de JS50 die in de L6e-categorie valt, had voor een rondje Ring 27 minuten en 55 tellen nodig.

Nutteloos? Ultiem. Leuk? Daarom natuurlijk ook.