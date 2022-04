Deze auto's werden vorige maand slechts één keer verkocht

Van sommige auto's verwacht je namelijk dat ze in een maand slechts één keer nieuw de showroom uit rollen. Een Ferrari F8, Ferrari Portofino, Aston Martin DBS of Rolls-Royce Cullinan is immers niet voor iedereen weggelegd. Ook de Mercedes-Benz G-klasse, Lexus LC, Aston Martin Vantage en de Morgan Plus 6 en Plus 4 kun je onder die categorie scharen. Een Mercedes-Benz GLS zie je al wat vaker, maar ook die mastodont vond de afgelopen maand zijn weg naar één - ongetwijfeld gelukkige - eigenaar. Bij Maserati loopt het ook niet echt storm. De Levante krijgt namelijk ook een plek in dit lijstje einzelgängers.

Een merk dat ook geen goede maand had, was Jaguar. Van de XF verwacht je nog dat hij in Nederland niet goed verkoopt, mede door de sterke Duitse concurrentie en het gebrek aan plug-in hybride aandrijflijnen. Bij de I-Pace is dat een ander verhaal, al loopt de eerste en vooralsnog enige EV van Jaguar al sinds de aanscherping van de bijtellingsregels en de toenemende concurrentie een stuk minder goed. Bij zijn introductie in 2018 werd de I-Pace nog 3.526 keer verkocht, een jaar later waren het nog maar 770 exemplaren. Over heel vorig jaar verkocht Jaguar maar achttien(!) I-Paces, wat het iets minder schokkend maakt dat in maart van dit jaar slechts één elektrische roofkat zijn weg uit de glazen kooi van de showroom wist te vinden.

Over naar het wat meer bereikbare spul. Daar vinden we onder meer de Skoda Citigo, Mazda CX-3, Seat Alhambra en Citroën Berlingo. Heel raar is dat niet, want die modellen zijn stuk voor stuk uitgefaseerd. De CX-3, Alhambra en Citigo zijn helemaal niet meer nieuw te krijgen, de Berlingo is er alleen nog als ë-Berlingo. Auto's die nog wél leverbaar zijn, zijn de Toyota Camry en Fiat Tipo. Voor die modellen is in Nederland kennelijk ook geen markt. De twee bestuurders die deze modellen wel kochten in maart, maakten in ieder geval een originele keuze.

De volledige onderkant van de verkooplijst in maart: