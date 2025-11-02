De naamgeving van auto’s is voer voor discussies. Recent publiceerde AutoWeek nog een artikel over auto’s met dezelfde namen. Maar lang niet alle auto’s met dezelfde naam pastte in dat ene artikel, vandaar dat we nu een tweede deel maken.

Mazda 323 en BMW 323i

Niet zelden krijgen auto’s een cijfercombinatie als ‘naam’. Vaak zeggen deze cijfers iets over de technische specificaties van de motor. Bijvoorbeeld de cilinderinhoud of het vermogen. Daar komt dan ook de naam van de BMW vandaan. Het is een 3-serie met een 2,3-liter zescilinder. De ‘i’ staat voor injectie. De BMW 323i werd in 1977 in Nederland geïntroduceerd. Twee jaar later kwam er een, op de Europese markt georiënteerde, Mazda op de markt. De Japanner kreeg de naam 323. De 323 is de voorouder van de Mazda 3.

Mazda 323.

Citroën XM en BMW XM

In 1989 kwam de futuristisch ogende Citroën XM op de markt. Citroën voerde de naam tot het jaar 2000. Ruim twee decennia later ging BMW met de modelnaam aan de haal. Hun super-SUV draagt ook de naam XM.

Fiat 850, Volvo 850 en BMW 850i

Een drieklapper! Fiat, Volvo en BMW hadden allemaal een auto met de naam 850. Fiat kwam in 1965 als eerste met deze naam op de proppen. De compacte 850 was de opvolger van de 600. Van de 850 verscheen ook een alleraardigste Sport Spider Cabriolet, van de hand van Bertone (foto).

BMW lanceerde in 1989 de eerste 8-serie. In het gamma zat ook een vijf-liter V12. Die kreeg de naam 850i. Drie jaar later verschijnt de Volvo 850 op de markt. Deze auto werd aangedreven door Volvo's iconische vijf-in-lijn.

Volvo 164 en Alfa Romeo 164

In 1968 kwam de Volvo 164 op de markt. Het was het Zweedse antwoord op de Mercedes S-klasse. Tussen 1988 en 1998 bouwde Alfa Romeo een sedan met de naam 164. De Alfa staat op hetzelfde platform als de Saab 9000, de Lancia Thema, de Fiat Croma.

Mercedes C30 en Volvo C30

Een stuk jongere Volvo ditmaal. De C30 is een driedeurs coupé, waarmee Volvo zijn brave karakter een beetje stoerder wilde maken. De Zweed was niet de eerste met deze naam. In 2004 kwam Mercedes immers al met de C30 CDI AMG. Een C-klasse met een op diesel gestookte vijfcilinder.

Daf 33 en Alfa Romeo 33 (stradale)

Ook Nederlandse auto’s delen weleens een naam met een andere auto. De Daf 33 is zo’n voorbeeld. De Daf, die de bijnaam ‘truttenschudder’ kreeg, had een suf imago, maar is tegenwoordig een zeldzame klassieker. De Alfa Romeo 33 kwam 16 jaar na de Daf op de weg. De Italiaan was er zowel als hatchback en als stationwagon. Dit was echter niet de eerste keer dat Alfa Romeo de cijfers 33 gebruikte. Tussen 1967 en 1969 bouwde ze de zeer exclusieve 33 Stradale. In 2023 bouwde Alfa Romeo een supercar, die ook luistert naar de naam 33 Stradale.

Spyker C8 en Citroën C8

Er is nog meer ruimte voor Nederlandse auto’s en wel in de vorm van de Spyker C8. Een supercar met V8 uit de zeroes. Zijn naamgenoot, de Citroën C8 zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Die MPV kwam een jaar na de Spyker op de markt.

DKW Monza, Chevrolet Monza, Opel Monza en Ferrari Monza (SP)

Het circuit van Monza is al sinds jaar en dag de gastheer van de Grand Prix van Italië. Ferrari heeft hun open sportauto, de Monza SP, vernoemd naar het legendarische circuit. Ferrari bouwde in de jaren 50 ook al een circuitauto met de naam Monza. Dit kunstje is niet voorbehouden aan Italiaanse auto’s: Chevrolet heeft ook een Monza gebouwd. De Amerikanen brachten hem in 1974 op de markt, waarmee zij eerder waren dan Opel. De Opel Monza is waarschijnlijk wél de bekendste auto die de naam Monza draagt. De coupé kwam vier jaar na de Chevrolet op de markt. In 1955 werd de DKW Monza gebouwd. Met die auto verbrak DKW destijds het record van de hoogste gemiddelde snelheid op het Italiaanse circuit. Het snelheidsrecord werd gevestigd op - houd je vast - 140 km/h.

Mercedes 500E en Fiat 500e

Begin jaren 90 kwam de Mercedes 500E op de weg. Anders dan een E doet vermoeden, staat deze niet voor elektrisch, maar voor Einspritzung (injectie). Bij Fiat houden ze je niet voor de gek. Hun 500e rijdt wel degelijk op stroom.

Saab 90 en Audi 90

In de eighties bracht Saab de Saab 90 op de markt. De Saab 90 werd in Finland gebouwd en stond in Saabs modellengamma onder de Saab 900 en de Saab 9000. Een paar jaar later kwam de premium broer van de Audi 80 op de markt. Die kreeg de naam Audi 90. De Audi was te koop als voorwielaandrijver en als 90 quattro.





Lincoln Capri en Ford Capri

Auto’s worden niet alleen vernoemd naar Italiaanse circuits, ook Italiaanse eilanden zijn een bron van inspiratie. Het bekendste voorbeeld is de Ford Capri. Ooit was het een lichtgewicht coupé, nu een elektrische cross-over. Ook Lincoln heeft een Capri. De Lincoln Capri kwam in 1952 op de markt en was een klassieke Amerikaanse slee, met pruttelende V8.

Pontiac Firefly en Firefly

In de jaren 80 kwam de Pontiac Firefly op de markt. Een kleine hatchback, die ook nog zuinig was. Sinds kort hebben we in Nederland een nieuw automerk: Firefly. De Firefly (hij heeft geen separate merk- en typenaam) is een elektrische B-segmenter afkomstig uit China.

Citroën GS en Lexus GS

In het begin van de jaren 70 kwam de Citroën GS op de markt. Deze Citroën had ook hydraulische veren, afgeleid van de DS. Precies 33 jaar later verscheen de Lexus GS. De Lexus GS hield het vier generaties vol in Nederland, totdat in 2018 de Lexus ES het stokje overnam.

Plymouth Duster en Dacia Duster

Zeg je Duster, dan zeg je Dacia toch? Nou dat hoeft niet, want de eerste Duster was een Plymouth. Het de sportiever ogende coupé-versie van de Plymouth Valiant. Geen coupé-uiterlijk voor de Dacia Duster. De Dacia is een vriendelijk geprijsde SUV.

Lotus Excel en Hyundai Excel

In 1982 kwam de Lotus Excel op de weg terecht. De sportauto deelde veel onderdelen met de Toyota Supra uit die tijd. De Hyundai Excel kwam zeven jaar later op de markt. De Zuid-Koreaanse Excel was een sedan, op basis van de Hyundai Pony.

Fiat Panda en Geely Panda

De Fiat Panda is al sinds 1981 op de Nederlandse weg te vinden. De eerste generatie zie je niet zoveel meer rondrijden, maar de huidige Fiat Panda zit wel bomvol met designelementen van de eerste Panda. Geely heeft ook een auto vernoemd naar de zwart-witte beer. De Geely Panda is een kleine elektrische stadsauto, die alleen te koop is in China.

Chevrolet Nova en Vauxhall Nova

De Chevrolet Nova is de Amerikaanse tweelingbroer van de Toyota Corolla. Chevrolet voerde de naam tussen 1962 en 1979. Het is niet de enige auto met de naam Nova. In het Verenigd Koninkrijk werd de Opel Corsa A verkocht onder de naam Vauxhall Nova.

Lincoln Continental en Bentley Continental

Ook in het luxesegment wordt er nog weleens een naam gedeeld. De Lincoln Continental deelt zijn naam met de Bentley Continental.

BMW C1 en Citroën C1

De citybug van Citroën kreeg in 2005 de naam C1. Officieel is het de enige auto die zo heet, want de BMW C1 is geen auto, maar een overdekte scooter.

De bovenstaande auto's zijn zeker niet de enige die hun naam delen met een andere auto. Daarom verschijnt er in de toekomst een derde deel in deze serie.