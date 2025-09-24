De nieuwe Firefly is bijzonder, omdat het een auto zonder separate merk- en typenaam is. Hij heet eenvoudigweg ‘Firefly’ en we wachten rustig af wat er gebeurt als Nio-dochter Firefly met een tweede type wil komen. De naam ‘Firefly’ is best leuk gevonden voor een kleine EV, zeker als die EV met zijn zes koplampjes toch een soort facetogen heeft. Helemaal zelf bedacht hebben de Chinezen ‘m echter niet, want er was al eens eerder een compacte auto met de naam Firefly.

Daarvoor moeten we wel ver terug in het verleden, en bovendien zoeken in de meer obscure hoekjes van ons auto-archief. Bij de P van Pontiac treffen we daar de Firefly aan, niet te verwarren met de veel beroemdere en vooral veel stoerdere Pontiac Firebird. De Firefly was in alles wat die Firebird niet was. Het was een kleine, lichte en zuinige hatchback, en één van de weinige Pontiacs die niet in de Verenigde Staten werd aangeboden. De Pontiac Firefly werd aanvankelijk slechts in Canada aangeboden en trouwens ook gebouwd, maar stond later naar verluidt ook in het Midden-Oosten op het menu. Het was niets meer of minder dan een Suzuki Swift met Pontiac-logo’s, verdeeld over niet minder dan drie verschillende generaties en vier verschillende carrosserievarianten. Gedurende zijn leven was de Firefly er namelijk als drie- en vijfdeurs hatchback, vierdeurs sedan en – jawel – heuse cabrio, net als onze Swift uit de jaren negentig.

De Pontiac Firefly verscheen voor het eerst in 1985, toen nog op basis van de vierkante Swift die in die periode ook bij ons in de showrooms stond. In 1989 volgde de bekendere, meer afgeronde Swift die ook als cabrio leverbaar was en in 1995 was het tijd voor de derde generatie. Die was er alleen als driedeurs hatchback en vierdeurs sedan en met deze auto was wat bijzonders aan de hand, omdat het zwaartepunt van de samenwerking tussen Pontiacs moederbedrijf General Motors en Suzuki zich nu meer naar GM verschoof. Deze derde Firefly/Swift/Metro was alleen voor Noord-Amerika en had weliswaar Suzuki-motoren, maar een GM-koetswerk.

Dat de Pontiac Firefly slechts in een handjevol landen als zodanig werd verkocht, verklaart ongetwijfeld ook waarom we maar bar weinig foto’s konden vinden van de auto. We hebben dus ook wat foto’s toegevoegd van de Geo Metro, want dat is de naam die krek dezelfde auto in de Verenigde Staten had. Het enige verschil tussen de Metro en de Firefly was meestal de typeaanduiding. Beide auto’s hadden ten opzichte van de Swift een iets andere neus en kregen ook afwijkende achterlichten. Denk dat Pontiac-logo er dus even bij in het geval van de Metro’s, en je hebt een goed beeld van de Firefly uit die jaren.