In het Wild: Plymouth Valiant (1963)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Buiten de achteraf aangebrachte beschilderingen is ‘Valiant’ het enige woord dat zichtbaar op de carrosserie van deze ietwat mysterieuze auto prijkt. Het blijkt te gaan om een Plymouth, maar dat had zomaar anders kunnen zijn.

De Valiant in kwestie stamt uit 1963, het jaar waarin de tweede generatie van dit model door Chrysler-dochter Plymouth werd gelanceerd. De Valiant was sterk gelieerd aan de Dodge Dart. Ook was er een Chrysler Valiant. Wie het kenteken in van deze auto aan de RDW toevertrouwt, zal zien dat deze specifieke Valiant ook als Chrysler staat aangemerkt. Dat lijkt echter niet te kloppen, want de Chrysler Valiant was een product van de Australische tak van het bedrijf. Chryslers hebben dus ook het stuur aan de rechterkant. Bovendien kregen deze Australische versies een eigen grille en een unieke kont mee.

De Plymouth Valiant van deze lichting oogt voor een Amerikaan behoorlijk bescheiden. Het is een forse sedan, maar zeker geen gigantisch slagschip. De voorschermen hebben een opvallende ‘vouw’ net achter de koplampen, waaraan deze editie van de modelreeks zich eenvoudig laat herkennen. Normaliter is de auto ook herkenbaar aan een rood/wit/blauw logo met een V-vorm in de grille (foto 4). Dat beeldmerk doet zelfs wat denken aan het logo van het bijna gelijknamige, doch denkbeeldige merk Valliante, uit de Franse stripreeks Michel Valiant.

Deze rood-witte Plymouth Valiant zal met z’n eigenzinnige lakwerk en vermoedelijk on-originele schoeisel geen prijzen meer winnen bij een concours d’elegance, maar ziet er wel gezond uit. De auto kwam in 1996 naar Nederland en het ziet ernaar uit dat hij tot op de dag van vandaag regelmatig wordt gebruikt. Zo zien we dat graag.

Overigens is dit niet de eerste keer dat er een Plymouth Valiant in deze rubriek schittert. Eerder troffen we onder meer dit iets jongere, lichtblauwe exemplaar aan.