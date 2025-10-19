Zeker toen veel typenamen nog gekoppeld waren aan de cilinderinhoud kwam het vaak voor dat auto's van verschillende merken hetzelfde heetten. Zoals onlangs nog bleek bij deze vergelijkende klassiekertest . Een Lancia 2000 en een BMW 2000! Maar er zijn meer van zulke voorbeelden.

BMW 505 en Peugeot 505

Dat BMW de modelnaam 505 heeft kunnen gebruiken, is uniek. In 1955 waagde BMW een poging om het vervoermiddel van de Duitse kanselier te mogen leveren, maar de inspanningen van een adviseur die gratis huurauto’s van Mercedes-Benz kreeg, gooiden roet in het eten. De Beierse staatsauto BMW 505 bleef daardoor een unieke auto. Peugeot heeft zich er nooit voor gegeneerd alle nummers met een nul in het midden te claimen en kwam in 1979 met de Peugeot 505. Zo wordt de Porsche 901 de 911 en moet Daf het getal 304 (een verwijzing naar het aantal pk’s) van de grille van zijn grote 2600-vrachtwagen halen.

Maserati Bora en Volkswagen Bora

Net als de Passat en de Scirocco draagt de sedanversie van de Volkswagen Golf in 1998 de naam van een wind: de Bora. Niet heel origineel, 27 jaar eerder komt Maserati al op dat idee.

Buick Century en Toyota Century

Tussen 1936 en 2005 gebruikt Buick de naam Century. Dat weerhoudt Toyota er in 1967 niet van die naam in Japan te gebruiken voor zijn vlaggenschip.

GMC Sierra en Ford Sierra

GMC plakt de naam Sierra al vanaf modeljaar 1968 op zijn pick-ups. De Amerikaanse variant van de Ford Sierra gaat aan gene zijde van de Atlantische Oceaan door het leven als de Merkur XR4Ti.

Ford Sierra

Dodge Diplomat en Opel Diplomat

De naam Diplomat is tussen 1946 en 1962 bij DeSoto in gebruik. Zustermerk Dodge adopteert de naam in 1950. In Europa gaat Opel er in 1964 mee aan de haal.

Hillman Avenger en Jeep Avenger

De Hillman Avenger eindigt zijn carrière na de ontmanteling van Chrysler Europa als Talbot Avenger. Het Amerikaanse Chrysler gebruikt de naam in 1994 voor een Dodge, nu prijkt hij op een Jeep.

Lincoln LS en Lexus LS

Eind jaren 80 richt Toyota zich met de Lexus LS met name op de Amerikaanse markt. Het weerhoudt Ford er echter niet van om tien jaar later ook met een LS te komen, een Lincoln op basis van de Jaguar S-type.