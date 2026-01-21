Deze BMW 3-serie is heerlijk eenvoudig - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met de Neue Klasse gaat BMW terug naar een wat subtieler lijnenspel en mogelijk zit er in de aankomende 3-serie dan ook zelfs een vleugje E21. Hier hebben we het origineel te pakken.

Je hoeft geen BMW-fan te zijn om deze 3-serie van de E21-generatie enigszins aandoenlijk te vinden. Vergeleken met zijn directe opvolgers en zéker vergeleken met de afgelopen generaties heeft deze 3-serie een opvallende subtiliteit over zich. In dit geval helpt de specifieke uitvoering daar ook wel een handje bij. Hier staat een heuse 315. Ja, die had je ooit ook nog.

Indertijd gaven de laatste twee cijfers in de modelnaam in principe nog de cilinderinhoud weer, maar als we afronden ligt er geen 1.5 maar een 1.6 in de neus van deze BMW. Een vierpitter met 1.573 cc, om precies te zijn. De modelnaam markeerde vooral een verschil met de 316, die in beginsel dezelfde motor had, maar dan met 15 pk meer vermogen. De 315 was uiteindelijk al helemaal een prijstechnisch interessant alternatief voor de 3-serie E30, waarmee hij nog een tijdje de showroom deelde.

Een echte 'BMW voor de kleinere beurs' dus en daarom is het extra leuk dat deze 83'er er nog steeds is. Overigens was zo'n 315 niet alleen motorisch met 75 pk vermogen wat kariger dan een 316, er waren meer verschillen. Zo heeft hij gloeilampen in plaats van halogeen koplampen en de interieurafwerking was hier en daar wat eenvoudiger. Deze groene staat er met zijn zeker niet originele wielen én de niet standaard aanwezige rechter zijspiegel overigens nog relatief luxe bij. Wel lijkt het erop dat de groene lak veel betere tijden heeft gekend. Maar ach, voor een krappe zes mille heb je hieraan een leuk stukje BMW-geschiedenis, toch?