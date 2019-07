Facelift Friday: Rover 45/MG ZS

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Rover 75 en MG ZT, de MG (T)F en de Rover 200/25: alle modellen kregen vroeger of later één of meerdere grote facelifts te verwerken. Niet onlogisch, want als het geld op is kan zo’n facelift een goede manier zijn om het leven van een bestaand model nog een beetje op te rekken. Het enige model van MG/Rover dat we nog niet hebben gehad, is de 45. Dat is op zichzelf een gefacelifte versie van de laatste 400, die behalve de naamsverandering in ’99 een front met vier ronde koplampen kreeg.

Let wel: het model was toen al behoorlijk op leeftijd. Rover baseerde z’n 400 op de Honda die in Europa Civic, en in Japan Domani heette. Die auto werd in Japan al in ’92 gepresenteerd, maar dat weerhield de Britten er niet van om het leven van dit in de basis vrij brave model tot de laatste druppel uit te persen. Eerlijk is eerlijk: de 45 is ontegenzeggelijk moderner dan de 400 en past niet alleen qua naam, maar ook wat design betreft uitstekend bij de versere 75. Met de introductie van de 45 verscheen bovendien de MG ZS, het sportieve broertje dat de auto nog meer sjeu gaf.

De laatste poging om het einde af te wenden kwam in 2004, een jaar voor het uiteindelijke faillissement van de Britse autobouwer. De middelgrote Rover en MG kregen toen een neus die ze opnieuw in lijn moest brengen met de kleinere 25 en de grotere 75, die min of meer tegelijkertijd van een soortgelijke neus werden voorzien. De vier ronde lichtunits maakten wederom plaats voor twee heldere, platte exemplaren met een donker binnenwerk en een eigenwijze ‘druppel’ aan de onderkant. Een nieuwe grille, nieuwe logo’s en nieuwe bumpers maakten het uiterlijke compleet. Nieuwe achterlichtunits konden er helaas niet meer vanaf, dus kregen zowel de vijfdeurs als de vierdeurs ook in hun laatste verschijningsvorm nog de zwart/rode lichtunits van het origineel mee. Om de kont toch een beetje op te frissen, verhuisde de kentekenplaat naar de bumper, en werden merk- en typenaam groot op de achtergebleven plek op de klep geplaatst.