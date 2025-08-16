Auto’s ontwerpen vraagt meer dan alleen creatief talent. Je moet eindeloos geduld en een groot incasseringsvermogen hebben en vooral handig zijn in bedrijfspolitiek. Een mooi voorbeeld is de totstandkoming van de Peugeot 406.

De briefing voor een nieuw model is vooral een lange lijst van mitsen en maren en een budget dat veel te krap is. Je zou er moedeloos van worden. Toch zijn er types die zo’n handschoen graag oppakken. Zoals Gérard Welter, jarenlang het opperhoofd van de ontwerpstudio van Peugeot. Begin jaren 90 landt met een dikke plof Dossier D60 op zijn bureau: de briefing voor de opvolger van de 405, op dat moment drie jaar op de markt. Die 405 is een succes: hij rijdt lekker, is betrouwbaar, ziet er goed uit en gaat als warme broodjes over de toonbank. Peugeot besluit daarom dat de wagen nog prima een ronde mee kan. De directie wil in feite een gemoderniseerde 405, maar dan een tikje ruimer zodat hij iets hoger in de markt kan worden gezet.

Welter wijkt af van opdracht

Welter gaat aan de slag, maar het zit hem niet lekker. De gewenste extra ruimte gooit de proporties helemaal in de war, waardoor het eruitziet als een opgeblazen 405. Hij besluit een drastische stap te nemen: hij wijkt af van de opdracht. Met ruim dertig jaar ervaring bij het behoudende Peugeot kent hij het risico van zo’n gedurfde stap. Daarom kiest hij een strategie die creatieven vaker gebruiken. Hij ontwikkelt twee voorstellen die keurig on brief zijn, met daarnaast het alternatieve ontwerp, dat hij Joker noemt. Die Joker wijkt op alle fronten af: hij is veel sportiever, met kortere overhangen, een lagere motorkap en een lager dak. Welters strategie werkt: wanneer hij de drie ontwerpen in februari 1991 presenteert, kiest de directie van Peugeot unaniem voor de Joker. Een enorme overwinning voor Welter en zijn team, al krijgen zij wél de opdracht mee de Joker in lijn te brengen met de oorspronkelijke opdracht. Daardoor gaat veel van de sportiviteit verloren; de uiteindelijke 406 wordt hoger en langer dan Welter eigenlijk wil.

Toch oogst de 406 veel bewondering als hij in 1995 op de markt komt. Niet alleen om zijn uiterlijk, maar ook om zijn geweldige rijeigenschappen. Ook na dertig jaar heeft de 406 niets van zijn charme verloren. Gérards Joker is een chique klassieker, waarmee je nog altijd prima voor de dag kunt komen.

Peugeot lanceert de 406 in de herfst van 1995. Het model slaat direct aan; hij wordt gekozen tot mooiste auto van 1995 en behaalt de tweede plaats in de Auto van het Jaar-verkiezing van 1996. In oktober 1996 volgt de ruime 406 break, in mei 1997 de beeldschone 406 coupé. De sedan en de break krijgen in het voorjaar van 1999 een facelift, getekend door Pininfarina. De 407 volgt in 2004 de 406 op.

Midden jaren 90 wordt chroom nog gezien als ouderwets, waardoor de 406 een ‘kale’ auto is, net als zijn tijdgenoten. Dat is jammer – een subtiel randje chroom rond de vensters en de grille zou de elegante Peugeot bijzonder goed hebben gestaan.