Tachtig jaar geleden werd hij uitgevonden voor boeren, bouwvakkers en wegwerkers. Maar voor zijn tachtigste verjaardag trekt de Mercedes Unimog een chic jasje aan en transformeert hij tot de ultieme terreinwagen voor avonturiers en exhibitionisten. Voorlopig is deze Unimog U 4023 Hellgeth Engineering een uniek exemplaar ter ere van het jubileum, maar als hij in serieproductie gaat dan degradeert hij deze Revzani tot een leuk ogend terreinautootje.

Unimog staat voor UNIversal-MOtor-Gerät, en dat betekent zoiets als universeel motorvoertuig. 80 jaar geleden werd deze kruising tussen een vrachtwagen en een trekker bedacht. In de jaren daarna ontwikkelde de Unimog zich tot een geliefd werkpaard. Let maar eens goed op als je langs voertuigen rijdt die bermen maaien langs snelwegen. Grote kans dat je dan een keer een Unimog in actie ziet, met daarop bijvoorbeeld een grote maaimachine. Unimogs zijn met hun integrale aandrijving en hoge bodemvrijheid alleskunners die zich naast de weg misschien wel meer thuisvoelen dan erop. En de Unimog is al decennia cult.

Zo heeft zelfs tuner Brabus zich wel eens over de Unimog ontfermd. Zeker in de schatrijke landen in het Midden-Oosten zijn ze dol op het voertuig. Nu heeft Mercedes-Benz zelf het heft in handen genomen en demonstreert het speciaal voor het 80-jarig jubileum deze hele dikke Unimog.

Instappen in de grootste terreinwagen van het land is letterlijk en figuurlijk een klim naar boven. De eerste trede begint ruim boven kniehoogte, gevolgd door nog twee treden voordat je jezelf twee meter boven de grond in een luchtgeveerde leren zetel laat vallen. Vanuit hier kijk je zelfs meewarig neer op een G-Klasse. Achter het stuur van een Unimog lijken volwassen offroaders op kleine auto's en degraderen de SUV’s van de gemiddelde Vinex-familie tot speelgoed.

Ruitjesstiksel

Daimler Truck heeft dit icoon voor zijn 80ste verjaardag voorzien van de nodige 'Lifestyle'-upgrades. Zo krijgt het interieur van het werkpaard een upgrade waardoor het lijkt alsof een bouwkeet onder handen genomen is door een luxe jachtbouwer. De vier comfortabele zetels in de cabine zijn bekleed met ruitjesstiksel, alsof de Maybach-collega's de naald en draad ter hand hebben genomen. De hemel is met leer bekleed en er is sfeerverlichting aanwezig. Ook de buitenkant is nogal bijzonder. In plaats van fragiel carbon gebruikt de Unimog zwart geanodiseerd, massief gefreesd staal als beplating om kwetsbare onderdelen zoals de led-koplampen en de enorme tank te beschermen.

Zescilinder in plaats van viercilinder

Onder de cabine huist een zescilinder diesel die normaal niet in de Unimog leverbaar is. Met een cilinderinhoud van 7,7 liter produceert hij 300 pk en een ontzagwekkend koppel van 1.200 Nm. Hoewel hij 7,49 ton weegt, zijn de prestaties uniek. De topsnelheid ligt rond de 100 à 110 km/u, al is hij softwarematig vaak begrensd op 89 km/u. Het verbruik bedraagt tussen de 17 en 22 liter per 100 kilometer, ongeveer net zo hoog als bij een G 63 dus, maar dan uiteraard wel op diesel.

6 versnellingen voor achteruit rijden

Zoals we al schreven voelt de Unimog zich prettiger als het asfalt ophoudt. De 16-versnellingsbak, met zes verschillende achteruitversnellingen, verdeelt de kracht via drie sperdifferentiëlen over de vier wielen. De enorme profielblokken grijpen zich vast in elke ondergrond. Vanuit de cockpit kan de bandenspanning worden verlaagd voor zachte ondergronden en later weer worden opgepompt. Zeker voor inzet in woestijnen erg handig!

Dankzij de portaalassen staat de wagen zo hoog dat een AMG One er bijna onderdoor zou kunnen rijden. Hij ploegt moeiteloos door water met een diepte van meer dan een meter.

Hoewel dit officieel nog een showmodel is, staat de telefoon in de fabriek in Wörth roodgloeiend door geïnteresseerde sjeiks en verzamelaars. Daimler Truck overweegt nu een kleine serieproductie. Goedkoop zal het niet zijn: een basismodel kost al rond de €250.000.

Zo wordt de Unimog al 80 jaar normaal gebruikt: