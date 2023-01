Peugeot 406 (1996) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Peugeot 406 Coupé was natuurlijk een regelrechte eyecatcher, maar ook de reguliere 406 mocht er best wezen. Tegenwoordig kosten ze niet veel meer en in dit geval is het er ook nog eentje die nog aardig fris oogt. Gris jij 'm voor de neus van de exportboer weg?

De Peugeot 405 werd in zijn tijd geprezen voor zijn tijdloze lijnen en Peugeot besloot om zijn opvolger dan ook niet echt radicaal anders vorm te geven. Dat dat best een prima zet was, bleek wel uit de populariteit van de Franse middenklasser. Inmiddels is de 406 wel duidelijk een auto uit andere tijden, toch is het (zeker vergeleken met sommige concurrenten van toen) nog best een frisse verschijning. Het kan natuurlijk nog wat moderner, want dit exemplaar is van vóór de facelift.

Daar staat tegenover dat de kleurstelling vrij tijdloos is. Dat begint al met de zilvergrijze lak en in het interieur tref je zwart leer. Vooral dat laatste scheelt een slok op een borrel, want in een 406 uit die tijd kun je ook zomaar stoffen bekleding treffen die (al dan niet door een bijzonder patroontje erop) duidelijk uit lang vervlogen tijden stamt. Voor een beetje deftigheid zorgen de 'houten' accenten en ook staat het contrasterende lichtgrijs aan de onderkant van het dashboard en op de deurbekleding 'm goed. Elektrisch bedienbare ramen voor en achter zijn van de partij, net als elektrisch verstelbare zijspiegels en een schuif-/kanteldakje. Wat dan wel weer jammer is, is dat deze 406 nog niet de klimaatregeling met display heeft die later in de 406 verscheen en hij het zelfs zonder airconditioning moet stellen. Maar ach, je mag wat te wensen overhouden.

Het is namelijk geen al te dure auto, met een vraagprijs van €2.100. Zeker niet als je in ogenschouw neemt dat de 406 nog geen anderhalve ton heeft gereden en er apk op zit tot november volgend jaar. Hij lijkt er bovendien optisch nog heel aardig bij te staan. De Peugeot 406 stamt nog uit de tijd voordat Peugeot kwalitatief de weg wat kwijtraakte en je hoeft daarom niet direct bang te zijn voor rampzalige technische mankementen. Het blijft echter een auto van bijna 23 jaar oud, blijf dus scherp op eventuele alarmsignalen. Zo zien we in de eigenarenhistorie bijvoorbeeld dat de vorige eigenaar er al na een maand afscheid van nam. Er heeft ook iemand van 2001 tot 2019 mee gereden, dat spreekt dan weer wat meer in zijn voordeel. Met een beetje mazzel heb je er voor niet al te veel geld gewoon nog een heel fijne kilometervreter aan. Enthousiast? Sla je slag in Valkenswaard!