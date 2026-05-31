Het voert misschien te ver om de Renault 6, geïntroduceerd in 1968, te omschrijven als een grotere en luxueuzere 4, maar de overeenkomsten tussen deze twee modellen liggen hoe dan ook voor het grijpen. Noteert u maar: ze hebben hetzelfde onderstel met torsiestaafvering voor en achter, identieke wielbases (meervoud, want links en rechts verschillend), dezelfde viercilindermotor van 845 cc (met bij de 6 een handjevol meer pk’s), eveneens een versnellingspook die uit het dashboard steekt en waarmee je de transmissie helemaal voorin de auto bedient en een praktisch koetswerk met vier deuren, een grote achterklep en een wegklapbare achterbank. Een belangrijk verschil is 16 centimeter meer lengte, terwijl de 6 ook ietsje breder en lager is dan de 4.

Het meest onderscheidende aspect is het strakkere lijnenspel, waarmee hij duidelijk hintte naar de succesvolle, drie jaar eerder gepresenteerde 16. Daardoor geldt de 6 als een clevere mix van dat topmodel en de juist zo basale 4. De timing was ook prima, want de 6 arriveerde precies een jaar nadat Citroën de Dyane als een meer volwassen derivaat van de 2CV had gelanceerd. Een auto met een vergelijkbaar idee.