Maak kennis met de Volkswagen ID Aura T6. Een hele mond vol, voor een elektrische auto die ook heel wat in huis lijkt te hebben.

Het Chinese Volkswagen-nieuws klotst momenteel even tegen de plinten, want tijdens de Volkswagen Group Night in China is er van alles aan nieuw spul het podium op gereden. Zo begint dochtermerk Jetta aan een nieuw hoofdstuk met de Jetta X en brengt Volkswagen Anhui een nieuwkomer in de ID Unyx-reeks met zich mee.

Die laatste hangt nauw samen met de Volkswagen ID Aura T6 die je hier voor je hebt, want voor allebei die auto's werkte Volkswagen samen met het Chinese Xpeng. Dat benoemt men letterlijk bij de presentatie van de ID Unyx 09, maar bij de Volkswagen ID Aura T6 spreekt men over het China Electronic Architecture (CEA) platform, dat eveneens tot stand kwam in samenwerking met Xpeng. Het is nog even onduidelijk of de ID Unyx 09 en de ID Aura T6 allebei die specifieke elektronicastructuur gebruiken, maar de ID Aura T6 sowieso.

Helaas moeten we je de specificaties nog even schuldig blijven. Wel meldt Volkswagen dat de overduidelijk behoorlijk grote elektrische SUV vol met slimmigheden zit. De CEA-basis maakt Level 2 autonoom rijden (zoals bij Tesla's FSD) mogelijk in China en dankzij de sterke softwaregerichte structuur van de basis moet met over-the-air-updates de auto lange tijd actueel kunnen blijven. Er komt bovendien een nieuwe 'AI-agent' in alle CEA-auto's, die je zowel persoonlijk als achter de schermen uitgebreid kan assisteren middels 'natuurlijk verlopende gesprekken'.

Interessant, maar misschien wil je juist vooral gewoon even plaatjes kijken en zien hoe de Volkswagen ID Aura T6 eruitziet vanbuiten en vanbinnen. Dat laatste kan helaas sowieso nog niet en ook het beeld van het exterieur is op het moment van schrijven nog vrij beperkt. De aftrap van de door FAW-Volkswagen gebouwde ID Aura-reeks is nu in elk geval een feit. We rekenen ook nog op een sedan, want een jaar geleden toonde Volkswagen in China al een heel anders uitziende ID Aura.