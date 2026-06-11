Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Volkswagen ID Era 8X
Volkswagen ID Era 8XVolkswagen ID Era 8XVolkswagen ID Era 8XVolkswagen ID Era 8XVolkswagen ID Era 8XVolkswagen ID Era 8XVolkswagen ID Era 8X
 
Nieuws

Met het nieuwste ID-model van Volkswagen kun je benzine tanken

Elektrisch rijden, maar met benzinemotor

Lars Krijgsman
17

Een Volkswagen van het ID-label hoeft helemaal niet elektrisch te zijn. Dat bewijst deze fonkelnieuwe Volkswagen ID Era 8X. Dat is namelijk een lel van een SUV met een plug-in hybride aandrijflijn.

In Nederland is een Volkswagen met 'ID' in de modelnaam altijd helemaal elektrisch. Het ID-label werd jaren geleden immers in het leven geroepen voor volledig elektrische modellen. Het ID-label heeft in China een zusterlijn: ID Era. Het samenwerkingsverband SAIC Volkswagen past dat label toe voor modellen die voornamelijk elektrisch zijn aangedreven, maar die ook een verbrandingsmotor aan boord hebben. Het gaat om EREV's, strikt genomen plug-in hybrides. De ID Era-familie bestaat al uit de ID Era 5S en de ID Era 9X. Die eerste is een sedan, de tweede een gigantische SUV. Nu is er een derde. Dit is de Volkswagen ID Era 8X.

De Volkswagen ID Era 8X is 5,02 meter lang, 1,75 meter hoog en op een haar na 2 meter breed. Hij heeft een wielbasis van 2,97 meter. Daarmee is het een flinke jongen, maar de ID Era 8X is wel zo'n 18 centimeter korter dan grote broer ID Era 9X. Baas boven baas.

Je moet goed kijken om de ID Era 8X van de ID Era 9X te kunnen onderscheiden. Aan de voorzijde zijn de verschillen iets groter. Zo is de koplamppartij net even anders. De led-dagrijverlichting die de gehele breedte van het front beslaat, heeft aan weerszijden aan de onderzijde een kort uitlopertje. Een groter verschil zien we aan de achterzijde. Waar de ID Era 9X de kentekenplaat in de achterklep heeft, zit die bij de kleinere ID Era 8X in de achterbumper.

De Volkswagen ID Era 8X weegt minimaal een kleine 2.500 kilo. De verbrandingsmotor is een 143 pk sterke 1.5. In Nederland verwachten we de ID Era 8X niet.

17 Bekijk reacties
Volkswagen
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Automaat L1H1 BMT Trendline * Airco * Parkeersensoren * Cruise Control *

Volkswagen Caddy

2.0 TDI Automaat L1H1 BMT Trendline * Airco * Parkeersensoren * Cruise Control *

  • 2020
  • 146.699 km
  • Diesel
  • 75kW/102pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Kole Automotive B.V.
€ 16.625
Volkswagen Polo 1.2 TSI Highline PANO Airco Cruise PDC Stoelverwarming

Volkswagen Polo

1.2 TSI Highline PANO Airco Cruise PDC Stoelverwarming

  • 2013
  • 83.338 km
  • Benzine
  • 66kW/90pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Next Level Auto's
€ 8.950
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance Pano|DCC|Dynaudi|VOL

Volkswagen Golf

2.0 TSI GTI Performance Pano|DCC|Dynaudi|VOL

  • 2017
  • 115.794 km
  • Benzine
  • 180kW/245pk

Automatisch

Online sinds vandaag
F1 Automotive
€ 23.890
Volkswagen Touareg 3.0 TSi eHybrid 4MOTION R Pano/IQ.Light HD/Puglia Leder/Dynaudio/360/Head-up/Luchtvering/Massage/22"

Volkswagen Touareg

3.0 TSi eHybrid 4MOTION R Pano/IQ.Light HD/Puglia Leder/Dynaudio/360/Head-up/Luchtvering/Massage/22"

  • 2025
  • 19.050 km
  • Elektro/Benzine
  • 340kW/462pk

Automatisch

Online sinds vandaag
IAuto.nl
€ 79.945
Volkswagen Tiguan R-Line Edition - eHybrid | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) | Black Style Pakket

Volkswagen Tiguan

R-Line Edition - eHybrid | 'App-Connect' draadloze smartphone integratie | Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) | Black Style Pakket

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine
  • 200kW/272pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Broekhuis Haarlem Volkswagen Audi Seat Skoda
€ 64.350
Volkswagen Polo Life Edition | 'App-Connect' smartphone integratie | Buitenspiegels elektrisch instel- verwarm- en inklapbaar | Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

Volkswagen Polo

Life Edition | 'App-Connect' smartphone integratie | Buitenspiegels elektrisch instel- verwarm- en inklapbaar | Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

  • 2026
  • 10 km
  • Benzine
  • 70kW/95pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Broekhuis Alkmaar Volkswagen Seat Skoda
€ 26.900

Lees ook

Nieuws
Volkswagen Caddy

Vernieuwde Volkswagen Caddy: een paneel en knoppen minder

Praktijkervaring
Volkswagen T-Cross

Praktijkervaring Volkswagen T-Cross: zuinig, comfortabel, ruim, maar wel irritantie assistentie

Mijn eerste auto
Volkswagen Polo voor Mijn Eerste Auto

Als arme student durfde Riccardo een Polo G40 niet te kopen maar deze 1.3 wel, die heeft hij nog

Volkswagen Sharan in klokje rond

De Sharan van familie Winkelhof heeft een lijst gebreken: 'Op deze manier is het snel afgelopen'

Nieuws
Volkswagen Polo TDI

Hoogste rechter schrapt Nederlandse sjoemeldieselboete Volkswagen

Lezersreacties (17)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.