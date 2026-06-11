Een Volkswagen van het ID-label hoeft helemaal niet elektrisch te zijn. Dat bewijst deze fonkelnieuwe Volkswagen ID Era 8X. Dat is namelijk een lel van een SUV met een plug-in hybride aandrijflijn.

In Nederland is een Volkswagen met 'ID' in de modelnaam altijd helemaal elektrisch. Het ID-label werd jaren geleden immers in het leven geroepen voor volledig elektrische modellen. Het ID-label heeft in China een zusterlijn: ID Era. Het samenwerkingsverband SAIC Volkswagen past dat label toe voor modellen die voornamelijk elektrisch zijn aangedreven, maar die ook een verbrandingsmotor aan boord hebben. Het gaat om EREV's, strikt genomen plug-in hybrides. De ID Era-familie bestaat al uit de ID Era 5S en de ID Era 9X. Die eerste is een sedan, de tweede een gigantische SUV. Nu is er een derde. Dit is de Volkswagen ID Era 8X.

De Volkswagen ID Era 8X is 5,02 meter lang, 1,75 meter hoog en op een haar na 2 meter breed. Hij heeft een wielbasis van 2,97 meter. Daarmee is het een flinke jongen, maar de ID Era 8X is wel zo'n 18 centimeter korter dan grote broer ID Era 9X. Baas boven baas.

Je moet goed kijken om de ID Era 8X van de ID Era 9X te kunnen onderscheiden. Aan de voorzijde zijn de verschillen iets groter. Zo is de koplamppartij net even anders. De led-dagrijverlichting die de gehele breedte van het front beslaat, heeft aan weerszijden aan de onderzijde een kort uitlopertje. Een groter verschil zien we aan de achterzijde. Waar de ID Era 9X de kentekenplaat in de achterklep heeft, zit die bij de kleinere ID Era 8X in de achterbumper.

De Volkswagen ID Era 8X weegt minimaal een kleine 2.500 kilo. De verbrandingsmotor is een 143 pk sterke 1.5. In Nederland verwachten we de ID Era 8X niet.