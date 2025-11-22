Dat afgelopen week definitief het doek viel voor de Ford Focus kwam toch wel even aan. Het is het einde van een tijdperk dat bijna dertig jaar heeft geduurd. Een periode waarin we de Ford Focus bij AutoWeek hebben gekoesterd. Daarom nemen we je in dit artikel mee naar het begin. Het eerste teken van leven van de nieuwe ‘Escort’ brachten we in AutoWeek 46 van 1996. Dat kwam op 6 november uit, en daarin publiceerden we spionagefoto's van een zwaar ingepakte Focus.

Een zwarte auto met stalen wielen en veel camouflagemateriaal reed met het opmerkelijke kenteken TRANS TEST op een testbaan. Dat we op dat moment nog denken aan de naam Escort is logisch. Die naam staat al sinds 1968 op Fords tegenhanger van de Opel Kadett. Met die compacte middenklasser van Duitse makelij en natuurlijk de Volkswagen Golf die in 1974 kwam, had je de Duitse drie die de dienst uitmaakten in de top van de verkoopranglijsten. In Nederland stond altijd de Kadett, en later diens opvolger Astra bovenaan, de Golf en de Escort vochten vaak onderling uit welke op plek twee en plek drie kwam.

Erop of eronder

Ford realiseerde zich halverwege de jaren 90 dat het erop of eronder was na het moeizame bestaan dat de vijfde generatie Escort leefde. De drie jaar geleden overleden Richard Parry-Jones, die heel veel betekend heeft voor de rijdynamiek die Fords vanaf eind jaren negentig kenmerkte vertelde ooit daarover: “we waren goed in het verkopen van auto’s aan grote fleetowners maar nu wilden we echt een auto die voor de koper zelf prettig was.” De laatste Escort, die van 1990 tot 1998, is meerdere keren gefacelift om hem actueel te kunnen houden. Ford wilde met de opvolger een auto neerzetten die van meet af aan goed was en die net als zijn grote broer Mondeo wereldwijd inzetbaar zou zijn. Dat was onderdeel van de Ford 2000-strategie, dus moest de Amerikaanse Focus dezelfde zijn In de jaren 80 was een Amerikaanse Escort op veel punten anders dan een Europese. In oktober 1996 stuurde Ford de Focus voor het eerst als ingepakt prototype de weg op, precies twee jaar voor de marktintroductie. Bij het zien van de eerste spionageplaten gingen we nog uit van de naam Escort voor de nieuwe compacte middenklasser. De codenaam voor het project-Focus is C 170. Eind 1996 wisten we dat de nieuwe designstijl New Edge zou gaan heten. Dat liet Ford al via meerdere conceptmodellen doorschemeren. Overigens was de Focus niet de eerste New Edge-Ford. De Ka verscheen in 1997, gevolgd door de Puma en de Cougar.

Veel te braaf, zoals wij de Ford Focus ontdeden van zijn camouflagejas.

Doodnormale Focus vertelt verhaal beter

Met de technieken van toen werd het testprototype ontdaan van zijn camouflagejas maar de auto die we toonden oogde veel te braaf. Het resultaat van vleugje Escort, Ka en Fiesta dat in een digitale blender was gestopt. We wisten nog niet dat de Focus zo scherp getekend zou zijn. Zoals we in november 1996 ook nog niet konden bevroeden dat de eerste Focus de benchmark zou worden als het ging om rij-eigenschappen met zijn multilink achterwielophanging. Op alle uitvoeringen, zelfs de 1.4 16V instapper. Heb je nog nooit in zo’n Focus gereden? Ga eens proefrijden met een van deze occasions. We hebben geselecteerd op bouwjaar tot 2005, dus er zitten een paar exemplaren van de tweede generatie bij, want die kwam dat jaar. En natuurlijk is het leuk, maar sla deze brute Focus RS maar even over. Dat is een waar liefhebbersstuk, een van de beste hete hatchbacks ooit, maar een doodnormale Focus vertelt het verhaal van de Escort-opvolger nog veel beter. Want zelfs door zo'n versie te rijden begrijp je wat het woord rijplezier inhoudt.