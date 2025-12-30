In 2026 zullen tal van nieuwe auto’s hun marktintrede gaan doen. Zo staan er vanaf volgend jaar onder andere een kleine SUV’s van Mercedes, drie nieuwe Nissans en een Polestar 5 in de showroom.

Mercedes Benz C-klasse EQ: Achter de i3 aan

Niet alleen BMW komt met een elektrisch equivalent van zijn middenklasser, ook Mercedes-Benz. Dat wordt niet de EQC, maar de C-klasse met EQ-technologie. Een sedan die zowel met zijn aandrijving als zijn uiterlijk een geheel eigen weg volgt. Hij staat op het 800V MB.EA-platform en krijgt onder meer een versie met twee samen 489 pk sterke elektromotoren en een 94-kWh accu. Snelladen kan met 330 kW. Reken ook op mildere achterwielaangedreven versies én een heftigere AMG.

Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie: Vaarwel, EQC

Vergeet de Mercedes-Benz EQC; zijn opvolger heet ‘GLC met EQ-technologie’. Het concept is echter redelijk vergelijkbaar, want ook dit is weer een EV die wel wat van de reguliere GLC wegheeft. De opvallende grille en bijzondere achterlichten verschaffen hem toch een eigen gezicht. Op het moment van schrijven is enkel een 489 pk sterke GLC 400 4Matic met 94-kWh accu en 713 km rijbereik aangekondigd. Ook hier mag je weer mildere versies met achterwielaandrijving verwachten. De GLC met EQ-technologie mag maar liefst 2.400 kilo trekken.

Mercedes-AMG Concept AMG GT XX en elektrische SUV: AMG doet mee

Mercedes-AMG doet lekker mee met de elektrische ambities van het moederbedrijf. Dat leidt binnenkort ook tot elektrische modellen die louter en alleen de AMG-badge dragen. Eén daarvan is de productieversie van de maar liefst 1.360 pk sterke GT XX, een vierdeurs supercar die niet alleen ver voorbij de 350 km/h haalt, maar ook met maar liefst 850 kW bij te laden is. Ook zit er een sportieve SUV in het vat, die wat betreft zijn uiterlijk wel wat kenmerken van die GT XX lijkt te krijgen.

Mercedes-Benz GLA en GLB: De ‘kleintjes’

Echt klein zijn ze nou ook weer niet, maar de nieuwe Mercedes-Benz GLA en GLB staan wel onder aan de SUV-voedselketen bij het merk. Er komt van beide modellen een nieuwe generatie aan en allebei blijven ze qua vorm grofweg hetzelfde. De GLB is dus opnieuw een wat hoekiger gevormde broer van de GLA. Nieuw is wel dat ze zowel met mild-hybride als volledig elektrische aandrijflijnen op de markt komen. Die hebben een 800V-boordnet en dik 300 kW laadvermogen aan de snellader.

Mercedes-Benz Vision V: Elektrische ruimtereus

De Mercedes-Benz Vito en V-klasse hebben nu al elektrische versies, maar er komt een nieuwe generatie busjes aan die van meet af aan is ontworpen voor elektrische aandrijving. Daarvoor is het VAN.EA-platform ontwikkeld, op een VAN.CA geheten basis komen er ook weer brandstofbusjes. Technische info is er op het moment van schrijven nog niet. De nieuwe bestellers van Mercedes-Benz lijken voortaan wat rondere vormen te krijgen.

Mitsubishi Eclipse Cross: Japanse Scenic

Na de Renaults Clio en Captur staat nu ook de Renault Scenic model voor een Mitsubishi. Deze volledig elektrische Mitsubishi draagt de naam Eclipse Cross en is ondanks wat eigen uiterlijke kenmerken nog zeer herkenbaar als Scenic. Mitsubishi biedt voorlopig alleen de grote 87-kWh accu aan, gecombineerd met een elektromotor van 220 pk. De Scenic is er ook met 60-kWh batterij. De Eclipse Cross is wat duurder dan de Scenic, maar dan krijg je wel acht in plaats van twee jaar garantie.

Nissan Juke: Nog steeds eigenwijs

De derde generatie van de Nissan Juke is in aantocht en dat belooft net als zijn voorgangers een heel apart vormgegeven auto te worden. In dat opzicht dus geen verrassingen, maar op technisch gebied wel, want de nieuwe Juke is altijd volledig elektrisch. Hij is verwant aan de Renault 4 en dus rekenen we op een zo’n 4,2 meter lange cross-over met 120 of 150 pk vermogen en een actieradius tot 400 km.

Nissan Leaf: Gladder dan ooit

De Nissan Leaf was ooit een voorloper, maar dat is hij al lang niet meer. Tijd voor Nissan om met een nieuwe Leaf weer aan te haken in de concurrentiestrijd. De nieuwe Leaf is meer een cross-over, met een schuin aflopende daklijn. Hij heeft een zeer bruikbare maximale actieradius van ruim 600 km en krijgt 117 of 218 pk vermogen. Opvallend: hij is hoger maar wel 14 cm korter dan de oude Leaf. Met 437 liter bagageruimte kun je achterin 37 liter meer benutten dan voorheen.

Nissan Pixo: De derde van een drieling

Je kon in dit overzicht al lezen over de Renault Twingo van Dacia, maar ook Nissan plukt de vruchten van de compacte Fransman. Mogelijk gaat Nissans versie Pixo heten, zo blijkt uit een door AutoWeek gevonden registratie. Die naam drukte Nissan eerder nog op zijn versie van de Suzuki Alto. Net als bij de Renault moet de vanafprijs straks onder de twintig mille liggen. Het wordt nog dringen onder in het EV-aanbod!

Deze afbeelding is gegenereerd door AI.

Opel Manta: Nieuw topmodel

De Opel Insignia is al even niet meer, maar er zit een nieuw topmodel in het vat: de Manta. Vroeger was dat een sportief gelijnde coupé, de nieuwe Manta wordt een elektrische cross-over met schuin aflopende daklijn. Het wordt een neef van onder meer de Lancia Gamma en de DS Numéro 8, dus mogen we uitgaan van een rijbereik van ruim 700 km, evenals voor- en vierwielaandrijving.

Polestar 5: Langverwacht debuut

Al jaren schotelt Polestar ons prototypes van de Polestar 5 voor, maar nu is het tijd voor het echte werk. Hij gaat de strijd aan met onder meer de Porsche Taycan en doet dat met vermogens van 748 pk tot maar liefst 884 pk, tot 670 km actieradius en snelladen met 350 kW. Prijzen zijn er eveneens. De Dual Motor kost €120.600 en de sterkere Dual Motor Performance €144.000.

Porsche Cayenne Electric en 718: Wat de Macan …

De Porsche Macan kreeg een elektrisch vervolg en nu is er ook een elektrische Cayenne in aantocht. Die drukt de brandstof-Cayenne overigens niet weg. De Cayenne Electric is behoorlijk indrukwekkend, met tot ruim 1.000 pk vermogen en een actieradius van dik 600 km. Ook de Porsche 718 krijgt een elektrisch vervolg en deelt vermoedelijk zijn basis met de Macan.