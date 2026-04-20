Nieuwe EV in het B-segment: Hyundai Ioniq 3

Nu de zes jaar oude Hyundai i20 op de nominatie staat om uit de prijslijst te verdwijnen, zou je de Ioniq 3 als zijn elektrische opvolger kunnen zien. Het B-segment is namelijk het segment waarin hij opereert. Misschien zet de typeaanduiding je in eerste instantie op het verkeerde been, aangezien bij Kia de EV3 een grotere auto is. Bij dat merk is het de nieuwe EV2 die zijn techniek deelt met de Ioniq 3. Vorig jaar gaf Hyundai met de Concept Three alvast een voorschot, hoewel we toen op basis van de afmetingen het vermoeden hadden dat de Ioniq een maatje groter zou worden. Met zijn lengte van 4,16 meter behoort de voor Europa ontworpen Ioniq 3 wel tot de langste auto's in zijn klasse.

Lage neus, geen frunk

In een wereld waarin de SUV en de cross-over zo ongeveer de maatstaf zijn, is het te prijzen dat Hyundai voor een meer gestroomlijnde koets kiest. Met een cw-waarde van 0,26 komt de Ioniq 3 aardig in de buurt van de eerste Ioniq uit 2016 (0,24) en met zijn schuin aflopende daklijn doet hij zelfs een beetje aan die auto denken. Het merk zelf spreekt van een Aero Hatch en misschien herken je er een snufje Veloster in. Kijk je beter, dan zie je dat de daklijn best ver doorloopt en dat het vooral de raampartij is die de suggestie van een coupé wekt. Om de luchtweerstand zo goed mogelijk te trotseren, moest de neus ook laag blijven. En omdat de complete aandrijflijn inclusief alle randapparatuur daar ligt, bleef er geen ruimte over voor een frunk. De laadkabel moet dus in de kofferbak, maar die heb je gelukkig niet vaak nodig.

Want laten we het eerst maar eens over de EV-capaciteiten hebben. Er zijn twee versies: met netto 42,2 kWh of 61 kWh. Laden kan met 11 kW en optioneel zelfs met 22 kW. Aan de snellader pieken beide versies van de Ioniq 3 bij 119 kW. Via het infotainmentsysteem is de accu op temperatuur te brengen en dat gaat automatisch als de bestemming een DC-lader is. Vooralsnog belooft Hyundai een actieradius van 335 of 490 kilometer.

We noemden al even het formaat van de Ioniq 3; hij meet 4,16 meter. Dat is 11 centimeter meer dan de Cupra Raval en Volkswagen ID Polo meten, en neefje Kia EV2 overtreft hij eveneens ruimschoots. De wielbasis van 2,68 meter belooft een ruim interieur en volwassen rijeigenschappen. Wat dat laatste betreft hebben we goede verwachtingen, op basis van onze ervaringen met de Inster. Op de achterbank van de Ioniq 3 kan een volwassene in ieder geval prima zitten, zo bewijst deze eerste kennismaking. Als we de achterklep openen, wacht ons zelfs een grotere verrassing. Op het eerste oog lijkt de bagageruimte niet zo groot, maar onder de vloer zit de zogeheten megabox met een inhoud van 119 liter.

Totaal nieuw infotainmentsysteem

Tegelijk met de Ioniq 3 introduceert Hyundai een nieuw infotainmentsysteem dat luistert naar de naam Pleos Connect, eventueel in combinatie met een audiosysteem van Bose. Het is gebaseerd op Android Automotive OS en is, afhankelijk van het uitrustingsniveau, gekoppeld aan een scherm in het formaat 12,9 of 14,6 inch.

Hiermee heb je de mogelijkheid om apps als Spotify, YouTube en Waze te installeren en heb je je smartphone daarvoor niet meer nodig. Die kun je dan wel weer gebruiken als digitale sleutel en dankzij de functie Plug & Charge kun je bij sommige aanbieders simpelweg inpluggen en laden, zonder app of pasje..

Het interieur is grotendeels herkenbaar als dat van een Hyundai, maar nieuw is een instrumentarium boven het stuur, zoals Peugeot dat ook toepast en Toyota dat in de C-HR en bZ4X biedt. Toch hebben niet alle uitvoeringen dat extra schermpje. In dat geval komt alle info via het centrale scherm tot je. De Nederlander Victor Andrean is deels verantwoordelijk voor het interieurontwerp en heeft vooral een huiselijke, ruimtelijke sfeer willen creëren, zo vernemen we. Dat komt vooral tot uiting als je voor een lichte kleurstelling kiest. De Ioniq 3 die wij in de studio mogen bekijken, is een N-Line die vooral heel zwart is van binnen. Wat ook opvalt, is de grote hoeveelheid opbergruimte; in de middentunnel, op het dashboard en in de portieren. Verder zie je veel afgeronde hoeken en zachte materialen. Uiteraard zijn alle veiligheids- en assistentiesystemen aanwezig, inclusief een functie die de auto achteruit terug kan rijden vanuit een parkeerplek.

Op motorisch gebied zijn er twee vermogensvarianten: 135 pk en 147 pk, beide met 250 Nm. Het is daarbij opmerkelijk dat Hyundai de sterkste krachtbron combineert met de kleine accu. Over prijzen, prestaties en gewichten weten we nog niets, maar die wijken vermoedelijk niet veel af van de Kia EV2. Naar verwachting staat de Hyundai Ioniq 3 ergens in het vierde kwartaal van dit jaar in de showroom.