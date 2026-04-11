Opnieuw hebben we een brief van een autokoper van een auto waarbij verwarring is over de leeftijd . Dit keer gaat het om een Jeep Compass die van 2023 blijkt te zijn, terwijl de koper hem als 2025-auto kocht met een kilometerstand van 20. Hoe kan dat?

Walter Jansen is verbaasd: “Bij de Jeep-dealer heb ik een nieuwe Compass 4xe 240 Plug-In Hybrid High Upland gekocht. Volgens de dealer is het bouwjaar 2025, de kilometerstand 20. Omdat ik nergens de uitvoering ‘High Upland’ kon vinden en de dealer ook geen details ervan kon geven, ben ik verder gaan zoeken. Toen ik het chassisnummer intikte op internet kwam ik op een website die mij wist te vertellen dat de Jeep al uit 2023 kwam. Weet u hoe dat kan?”

20 kilometer is niet gebruikt dus mag hij als nieuw te koop staan

Deze vraag beantwoordt Harry Habraken, technisch panellid van onze magazinerubriek Diagnose: “Uit uw meegedeelde VIN (= chassisnummer) kan ik zien dat uw Jeep Compass inderdaad in 2023 is geproduceerd. Het tiende teken daarvan - in uw geval de P - duidt daarop. Dit mag, volgens mij. Het echte bouwjaar is niet bepalend voor een nieuwe auto. Het gaat erom dat de auto niet gebruikt is (een kilometerstand van 20 is ‘niet gebruikt’, mag je stellen), geen schade heeft gehad en niet op naam is gezet, maar alleen van importeur/dealer is geweest.”