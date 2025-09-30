Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Mercedes-Benz GLA op weg naar dubbelrol

Elektrisch en met brandstofkracht

3
Mercedes-Benz GLA spyshots
Mercedes-Benz GLA spyshotsMercedes-Benz GLA spyshotsMercedes-Benz GLA spyshotsMercedes-Benz GLA spyshotsMercedes-Benz GLA spyshotsMercedes-Benz GLA spyshots
Joas van Wingerden

De nieuwe Mercedes-Benz CLA vervult als EV en mild-hybride een dubbelrol en diezelfde aanpak ligt in het verschiet voor zijn hogere broer: de GLA. De nieuwe Mercedes-Benz GLA volgt namelijk ook meteen de EQA op.

Een halfjaar geleden trok Mercedes-Benz het doek van misschien wel de belangrijkste auto van het merk in jaren: de fonkelnieuwe Mercedes-Benz CLA. Die is er zowel met mild-hybride als met volledig elektrische aandrijving en zeker op dat laatste gebied zijn de specificaties voor het segment heel goed. Ben je er nou wel van gecharmeerd, maar wil je liever een auto met een hogere instap? Dan zie je op deze spionagefoto's wellicht je volgende auto rijden.

Hier zien we namelijk voor de tweede keer in korte tijd de fonkelnieuwe Mercedes-Benz GLA voorbij hobbelen. Dat wordt zodanig de hoge broer van de CLA dat de twee hun basis met elkaar delen. Je mag dus rekenen op vergelijkbare techniek voor de GLA, die als 'GLA met EQ-technologie' het stokje ook overneemt van de EQA. We zetten voor de elektrische GLA alvast in op een 272 pk achterwielaangedreven en 352 pk sterke vierwielaangedreven versie en een maximaal rijbereik van tussen de 700 en 800 km. Liever nog niet met een stekker in de weer? Dan kun je straks waarschijnlijk kiezen voor een 136 pk tot 190 pk sterke 1.5 vierpitter met 48V mild-hybride techniek aan boord.

Mercedes-Benz GLA spyshots

Mercedes-Benz GLA

De nieuwe Mercedes-Benz GLA lijkt afgaande op deze foto's overigens geen wereldschokkende gedaantewisseling door te maken. Althans, niet qua proporties. Wel verwachten we dat ook de GLA een opvallende neus krijgt, dankzij een grille die lijkt op die van de fonkelnieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC. De onthulling verwachten we ergens (ver) in 2026.

3 Bekijk reacties
Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Mercedes-Benz GLA

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mercedes-Benz GLA 180 AMG Night Edition Plus | Cruise | Airco | Multimedia/Navi | Leder | PDC |

Mercedes-Benz GLA 180 AMG Night Edition Plus | Cruise | Airco | Multimedia/Navi | Leder | PDC |

  • 2017
  • 133.382 km
€ 21.500
Mercedes-Benz GLA 180 AMG Limited | Pano | Camera | Trekh. | Cruise | Navigatie | LED | Parkeersens. l NAP

Mercedes-Benz GLA 180 AMG Limited | Pano | Camera | Trekh. | Cruise | Navigatie | LED | Parkeersens. l NAP

  • 2019
  • 155.749 km
€ 22.900
Mercedes-Benz GLA 250 e Business Solution Luxury Limited | Trekhaak | Navi | Xenon/LED | Ambilight - RIJKLAAR

Mercedes-Benz GLA 250 e Business Solution Luxury Limited | Trekhaak | Navi | Xenon/LED | Ambilight - RIJKLAAR

  • 2022
  • 110.815 km
€ 32.950

Lees ook

Nieuws
Spyshots Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLA: meer elektrisch, maar ook met benzinemotoren

Nieuws
Audi Q3 occasion

Hoge instap, luxe sausje: voor 20k een frisse, elektrische Lexus UX of een Duitse SUV met ICE?

Achtergrond
Mercedes-Benz GLA-klasse

Mercedes-Benz GLA of B-klasse, welke is gebruikt de slimste keuze?

Nieuws
Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+

Vernieuwde Mercedes-AMG GLA 45 S kost bijna €130.000

Nieuws
Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+

Kleine facelift nu ook voor Mercedes-AMG GLA 45

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.