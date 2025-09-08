AMG is zoekende in het elektrische tijdperk. Hoe verder te gaan na de vette V8'en? Deze Concept AMG GT XX biedt nadrukkelijk meer dan de teleurstellende EQS 53 AMG.

Mercedes-AMG gaat elektrische modellen maken waarvan geen versies zónder AMG-bemoeienis komen. Met deze spectaculaire Concept AMG GT XX tonen de Duitsers alvast een glimp van wat komen gaat. We gaven je hier al eens alle details.

Nu kunnen we de auto ook live bekijken op de IAA. Nog even wat van de indrukwekkende specificaties.

We beginnen bij de de elektromotoren. Daarvan heeft de Concept AMG GT XX er maar liefst drie. Dat zijn geen conventionele elektromotoren (radiaal-fluxmotoren), maar axiale fluxmotoren. Die passen fabrikanten vanwege hun complexiteit maar zelden toe. Ze zijn kleiner, compacter en krachtiger dan de momenteel gangbare elektromotoren. Daarbij zijn ze aanzienlijk lichter dan conventionele exemplaren. De drie motoren (één voor, twee achter) zijn samen goed voor een systeemvermogen van - hou je vast - meer dan 1.360 pk! Deze motor gaat in 2026 daadwerkelijk in serieproductie. De elektromotor aan de voorzijde treedt in werking wanneer extra vermogen – of meer tractie – nodig is. Is dat niet het geval, dan ontkoppelt deze machine zich tijdelijk.

Het hoge vermogen levert de Concept AMG GT XX een topsnelheid op van meer dan 360 km/h. Voor een EV is dat uitzonderlijk hoog. De accu heeft een niet nader genoemde capaciteit en moet zeer snel vol te stampen zijn met stroom. Met 850 kW, om precies te zijn. Volgens de Duitsers betekent dat dat je in zo'n 5 minuten maar liefst 400 kilometer kunt bijladen. Op die manier is het niet nodig om de snelheid op de autobahn te gaan beperken omdat 'je met EV's toch niet lang op hoge snelheid kunt rijden'. Het merk liet onlangs zien waartoe de auto in de praktijk in staat is: op de befaamde hogesnelheidsbaan de Nardò Ring in Italië hebben de Duitsers in 24 uur tijd maar liefst 5.479 kilometer afgelegd. Al met al lijkt AMG hier meer op de goede weg dan het was met de wat teleurstellende AMG-versies van de EQS en EQE zoals de EQS 53 AMG.