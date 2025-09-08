Ja, we hebben wel vaker in prototypes gereden en ook wel vaker nog niet onthulde auto’s kunnen bekijken, maar niet vaak gebeurt dit zo goed als tegelijk. Deze keer dus wel. Op een testterrein ergens in Engeland worden eerst alle camera’s in beslag genomen en vervolgens alle telefoons afgeplakt. We zijn nog een krappe maand weg van de onthulling van de Polestar 5 en het merk wil alles graag nog even geheim houden. Nadat alle spionage-apparatuur in beslag is genomen, staan we vervolgens wel oog in oog met vijf exemplaren van de 5. Het is een forse, maar lage elektrische super-GT. Geen camouflage, geen studiodoek, geen ceremonie met laserlicht of vuurwerk. Ze staan gewoon geparkeerd, klaar om bekeken én gereden te worden. Een dubbele kennismaking dus, en dat terwijl ik nog bijna niets van de auto weet, want het bedrijf heeft nog geen technische details vrijgegeven. Hoeveel vermogen heeft hij eigenlijk, vraag ik een engineer. “It has 650”. O, dat is best vee… “...kilowatts.” Sorry, kílowatt? “Yes kilowatts. That is around 900..”. Ja 900 pk. Ik weet wat het betekent beste meneer, maar mijn verbazing is puur vanwege het bizarre vermogen. Niet uniek in autoland, maar Polestar had zich nog niet in deze power-regionen laten zien.

Dat is veel vermogen. Welke specificaties zijn er nog meer voor de Polestar 5?

Het is uiteraard een volledig elektrische auto, zoals elke Polestar sinds de 2. De accu heeft een capaciteit van 112 kWh, de auto heeft vierwielaandrijving en dus twee elektromotoren. Dankzij een 800 volt-systeem kan hij snelladen tot een indrukwekkende 350 kW. Het is voor het eerst dat Polestar dit soort snelheden haalt, maar binnen het Geely-concern, waar het merk toe behoort, zien we dat al wel bij EV’s van Lotus en bij de onlangs onthulde Volvo ES90. Gedeelde techniek dus met die auto’s? Nee. Polestar claimt dat de 5 als enige auto van het merk over een dedicated platform beschikt. “Alle afstellingen zijn compleet in eigen huis gedaan. En de sterke elektromotor op de achteras is ook door Polestar zelf ontwikkeld”, zo horen we.

De Polestar 5 ziet er wel dik uit!

Hij is vrij laag voor een EV, als Performance vier centimeter lager dan een Lotus Emeya. En hij is lang, met krap 5,09 meter. Qua uitstraling mag hij met trots het predicaat vlaggenschip dragen, waarmee hij de Polestar 1 aflost. De auto is grotendeels van aluminium gemaakt, met enkel wat stalen balken om goed door de crashtests te kunnen komen.

Ze zijn hier trots op de auto, zoveel is duidelijk. De hoop is dan ook dat het een echte gamechanger wordt voor het merk. En profil volgt hij een beetje de lijn van de Audi A7 en dat is ook wel het segment waar het merk op mikt. De lijnen zijn strak en Zweeds zoals we van Polestar gewend zijn, en het algemene design is zeer duidelijk geënt op de Precept concept-car die het merk in 2020 al liet zien. Of sterker nog, het design is bijna één op één overgenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want er moesten daarvoor technische offers worden gebracht. “De neus zoals hij nu is, is niet de meest aerodynamische vorm die de auto kan hebben”, verklaart de engineer. “Maar daarmee kunnen we ons qua uitstraling wel onderscheiden van vele andere EV’s in dit segment.” De GT wordt dan ook hoog in de markt gezet. Als we vragen waar het merk op mikt, dan is de uitleg dat de 5 een soort Porsche Panamera moet zijn als die elektrisch zou zijn. Groter en bruikbaarder dan de Taycan, maar wel met overtuigende dynamische kwaliteiten. Er is ambitie, zullen we maar zeggen… Opvallend is dat de achterruit ontbreekt, net als bij de Polestar 4. Een camera projecteert het beeld op de 'spiegel'.

Hoe ziet de Polestar 5 er vanbinnen uit?

Het merk heeft al vrij mooie interieurs in zijn bestaande modellen, maar de 5 trekt dit niveau duidelijk verder omhoog. Het is een prachtig geheel, met geweldig fijne én mooie Recaro-stoelen. Het kleine maar dikke stuur heeft inkepingen voor je handen en voelt super. De afwerking is van hoog niveau en het merk streeft hiermee de huidige generatie Volvo’s voorbij. Wel jammer dat het grote touchscreen alles overheerst. Ja, het is steeds vaker de norm, maar enkele fysieke knoppen voegen vaak veel toe aan de ergonomie én de uitstraling. Achterin hebben we dankzij de lange wielbasis zeeën van ruimte. Het voelt daarbij luxueus. Polestar heeft in de stijl van Porsche en Lucid een voetengarage gecreëerd door een gat in het accupakket te maken. Dit om het zitcomfort te verbeteren. Daarbij is de achterbank ook wat verhoogd voor zit- en kijkcomfort. Het lijken twee losse stoelen en de designer legt uit dat de achterbank ook is ontworpen met de grote middenarmsteun – met bedieningspaneel – naar beneden. “Hij kan omhoog en dan heb je een vijfde zitplaats, maar de basis is een vierzitter. De kofferbak moest duidelijk wat lijden onder het zitcomfort achterin en meet maar 365 liter, opvallend weinig gezien het formaat van de auto. Voorin is er nog wel een frunk met een aardige 62 liter.

Oké, en je kon dus al rijden met de auto? Hoe was dat?

Dat hij snel is met zijn 885 pk is nogal een open deur, maar de officiële 0-100 tijd van 3,2 seconden valt dan bijna tegen. Gelukkig kunnen we het meteen proberen en scoren onder de 2,8. Een aardig bescheiden opgave dus. De auto heeft rondom dubbele draagarmen en de Performance-versie combineert die met MagneRide-dempers. Hiermee kan de viscositeit van de dempervloeistof bizar snel worden aangepast met behulp van elektromagnetische velden. We zagen deze techniek eerder bij performance-modellen van General Motors, maar ook bij enkele Ferrari’s en de Audi R8. Luchtvering heeft de auto dus niet, maar al rijdend blijkt dat ook geen gemis. Dankzij de aluminium koets blijft het gewicht ‘beperkt’ tot 2.500 kilo. Ja zwaar, maar gezien het formaat auto en accu had het erger gekund. Het gewicht wordt door de geavanceerde wielophanging goed gecamoufleerd. De GT is soeverein en het is bizar hoe ver weg onderstuur ligt, zelfs als we proberen te forceren, maar hij is evengoed comfortabel genoeg. Op een deel van de testbaan, die op een krappe heuvelweg lijkt (voor kenners, hier crashte James Bond zijn Aston Martin DBS in Casino Royale), kunnen we echt forceren, maar het ESP grijpt eerder in bij power-overstuur dan dat de voorbanden gaan kermen. De balans is super. De Brembo-remmen zijn ook uitstekend. Het gevoel is goed en de auto duwt totaal niet door, ondanks zijn gewicht. Ook valt niet te merken waar de overgang zit tussen regenereren en mechanisch remmen en ook dat is wel eens anders. Het stuurgevoel kan wel beter. Gezien de dynamische kwaliteiten die er zijn, missen we feedback. We voelen bijzonder weinig. Dat Porsche dat beter doet, is een open deur, maar binnen de eigen groep weet ook Lotus dat beter uit te voeren. Het gevaar van een korte kennismaking op enkel een circuit is wel dat we de GT te veel als sportwagen beoordelen. En dan nog blijft het onderstel moeiteloos overeind. Het scherm blijkt wel een nadeel. Gelukkig reed er een engineer mee die naar wens onderstel en stuurgevoel voor ons kon aanpassen, want het is niet te doen dit zelf al rijdend te doen als je het tempo erin hebt. Fysieke knoppen die je op de tast kunt vinden, zijn een must, en bediening op het stuur (hallo Ferrari en Porsche) zou voor alle performance-auto’s eigenlijk de standaard moeten zijn. Een ander hard nadeel is het verbruik van de auto. Eerdere Polestars (en eigenlijk alle EV’s uit de Geely-groep) scoren niet geweldig en met een WLTP-actieradius van 565 km uit 107 kWh-netto en een verbruik van 20,9 kWh/100 km is ook de Polestar 5 geen efficiency-koning.

Verder kan de 5 met gemak de strijd aan met nieuwe concurrenten als de Lucid Air, maar ook met de gevestigde orde, zoals een Mercedes EQS 53 AMG. Qua power en dynamiek kan de 5 die Duitser met gemak de baas en dat is knap. We kijken uit naar een langere kennismaking, Polestar heeft zichzelf hoe dan ook naar een hoger plan getild. De vraag is wel of mensen zoveel geld over hebben voor een auto voor een nieuw merk.

Prijzen Polestar 5

Benieuwd naar wat de Polestar 5 kost? AutoWeek kon je een week geleden al de prijzen van de Polestar 5 melden. Inderdaad: ruim voordat de auto werd onthuld. De prijzen vind je hier, evenals informatie over de standaarduitrusting van de twee versies. We verklappen de vanafprijs alvast: die bedraagt bijna €122.000...