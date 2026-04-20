Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse: alleen elektrisch, maar benzine blijft

Dankzij 800-volt techniek tot 760 km actieradius

Cornelis Kit
Naast de vertrouwde Mercedes-Benz C-klasse met verbrandingsmotoren is er nu ook een volledig elektrische C-klasse. Meer dan de naam delen die C’s niet. De elektrische middenklasse sedan is nauw verwant aan de elektrische GLC, staat op Mercedes’ nieuwe EV-platform en vult het gat tussen de elektrische CLA en EQE.

  • Vult gat tussen CLA en EQE
  • Alleen elektrisch
  • Volwassen EV-capaciteiten

Bij Mercedes zijn de EQE en de EQS de elektrische tegenhangers van de E- en de S-klasse. Nu is er ook een elektrische tegenhanger van de C-klasse en die heet … C-klasse. Nee, dat is geen geëlektrificeerde variant van de C-klasse die we al kennen met benzine- en dieselmotoren, maar een compleet nieuw model, het alternatief van Das Haus voor de BMW i3. In navolging van de EQE en de EQS zou de naam EQC wellicht logisch zijn, maar EQC is al een keer gebruikt voor een elektrische SUV en dat niet alleen: Mercedes is gestopt met modelnamen beginnend met EQ. Van de elektrische C-klasse verschijnt geen variant met verbrandingsmotor. Er zijn voortaan dus gewoon twee verschillende modellen, met elk een eigen koetswerk en platform, die allebei luisteren naar dezelfde naam: C-klasse.

Ondanks het fastback-profiel is de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse een sedan.

Even hoog als S-klasse

De elektrische C-klasse staat op Mercedes’ nieuw ontwikkelde platformarchitectuur die wordt aangeduid als MB.EA (Electric Architecture). Dat debuteerde vorige maand onder de elektrische GLC. Technisch is de elektrische C-klasse dan ook zeer nauw verwant aan die elektrische GLC. Daarnaast is dezelfde designtaal gebruikt; het begint bij de markante grille en eindigt bij de ronde achterlichtjes in een zwarte band. Hoewel de aflopende daklijn, de vrij vlak liggende achterruit en het korte kofferdeksel anders doen vermoeden is de elektrische C-klasse geen fastback, maar een echte vierdeurs sedan. Voorin heeft de C een 101 liter frunk en in de kofferbak kun je 470 liter kwijt. Voor wie dat niet genoeg is: er mag een 1.800 kg aanhanger getrokken worden. Om bovenop het in de bodem weggewerkte accupakket voldoende hoofdruimte over te houden (en dat is er zowel voor- als achterin genoeg, hebben we al ervaren), is de elektrische C-klasse bijna zes centimeter hoger dan de C met verbrandingsmotor en daardoor even hoog als de S-klasse. De zwarte dorpel moet hem visueel lager laten lijken. Daarnaast draagt ook de langere wielbasis bij aan een gestrekter voorkomen. De afstand tussen voor- en achteras bedraagt 2.962 millimeter, 97 mm meer dan de conventioneel aangedreven C-klasse.

Ondanks het accupakket in de bodem heb je genoeg hoofdruimte, de nieuwe C-klasse is dan ook net zo hoog als de S-klasse.

Tweetraps automaat

In basis is de elektrische C-klasse een achterwielaandrijver. Afgetrapt wordt echter met de C400 4Matic en die heeft net als de GLC 400 4Matic vierwielaandrijving. De achterste motor werkt met een tweetraps automaat. De eerste versnelling heeft een korte overbrenging van 11:1, bedoeld om vlot vanuit stilstand weg te kunnen rijden en voor een laag verbruik in stadsverkeer. Het tweede verzet heeft een overbrengingsverhouding van 5:1 voor een gunstig verbruik op hogere snelheid. Een elektromotor is namelijk het meest efficiënt als hij toeren mag maken. In de C400 4Matic is de achterste motor leidend; de voorste doet alleen mee als er gepiekt moet worden. Dan zijn ze samen goed voor 489 pk. Voor de sprint van 0 naar 100 km/h geeft Mercedes 4,1 seconden op. Als het netto 94,5-kWh accupakket vol zit moet je er volgens WLTP 760 km ver mee kunnen komen. De batterij werkt met 800 volt en kan bij de snellader met maximaal 330 kW gelijkstroom overweg. Hierdoor kun je als alles meezit in tien minuten genoeg bijladen voor 320 km actieradius, oftewel een enkeltje Leeuwarden-Maastricht. De C heeft hetzelfde remsysteem als de GLC, waarbij de nadruk op regenereren ligt. Dat kan tot een piek van 300 kW. De mate van regeneratief afremmen regel je met de flippers achter het stuur, van uitrollen tot one-pedal-drive, waarbij de auto tot stilstand komt. Na de C400 4Matic volgen er meer aandrijf- en accuvarianten.

Dankzij slimmere plaatsing van de aandrijftechniek heeft de C-klasse - in tegenstelling tot de EQE en EQS - wel een frunk: er past 101 liter in.

Slim onderstel

Net als de GLC is de C-klasse verkrijgbaar met luchtvering en vierwielsturing. Bij lage snelheid sturen de achterwielen maximaal 4,5° tegen en boven de 70 km/h tot 2,5° mee. Niet op basis van snelheid, maar op basis van navigatiedata (wegsoorten) probeert de luchtvering voor een gunstige luchtweerstand de auto zo lang mogelijk laag te houden. Dus niet steeds op en neer bij wegwerkzaamheden of in de file. En net als in de vernieuwde S-klasse kunnen de schokdempers met informatie uit de cloud alvast in de juiste stand gezet worden wanneer er oneffenheden in het wegdek opdoemen.Mercedes-Benz C-klasse BEV 2026

Na de elektrische GLC, de nieuwe CLA en GLB is het grote glazen dashboard geen verrassing meer.

Kunstmatig intelligent

Het interieur laat een opgeruimde en keurig afgewerkte indruk achter. Zoals bij alle moderne Mercedessen wordt het dashboard in de volle breedte gedomineerd door een groot glazen scherm met daarin het instrumentarium, het infotainment-touchscreen en optioneel nog een display voor de bestuurder. De meest complete variant is het 99,5 cm Hyperscreen, waarbij alle drie de displays naadloos in elkaar overlopen. De schermen draaien op de vierde generatie MBUX, wat met verschillende AI-agents overweg kan. Het kost weinig moeite om al swipend je weg in het multimediasysteem te vinden, maar met spraak gaat het inmiddels nog makkelijker. De MBUX Virtual Assistant is volgens Mercedes in staat om dankzij generatieve AI complexe conversaties te voeren, waarbij hij onthoudt wat je eerder gezegd hebt, alsof je met een goed geïnformeerde vriend op pad bent. Gezellig. Al zijn we benieuwd of hij ook weet wanneer hij zijn mond moet houden …

Dankzij 800-volt techniek kan er in 10 minuten voor 320 kilometer aan elektriciteit bijgeladen worden.

