Medio vorig jaar liet Cupra niet één en niet twee, maar drie volledig nieuwe modellen zien die het tot en met 2025 op de markt brengt. Een daarvan is de volledig elektrische UrbanRebel, een compacte elektrische cross-over die net als nog te onthullen compacte zustermodellen van Volkswagen en Skoda op het nieuwe MEB Small-platform komt te staan. Die Cupra UrbanRebel staat pas voor 2025 op de rol, maar een jaar eerder al brengt Cupra twee nieuwe modellen op de markt: de Terramar en de elektrische Tavascan. Aangezien de kalender pas op maart 2023 staat moeten we nog zeker grofweg een jaar op die auto's wachten. In thuisland Spanje zijn de eerste exemplaren van de Terramar en de Tavascan echter al geregistreerd.

De Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) - het Spaanse equivalent van RAI Vereniging - heeft een uitgebreid licht geworpen op het wel en wee van de Spaanse automarkt en -industrie. Zo werden er in Spanje in februari 71.001 nieuwe personenauto's geregistreerd, ruim 19 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat brengt het jaartotaal over de eerste twee maanden van 2023 op 138.039 auto's, 32,1 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Daarmee is ook de Spaanse automarkt goed gestart. Interessanter is wat er in februari precies is gekentekend.

Zo meldt ANFAC dat er in februari 9.072 personenauto's met een geëlektrificeerde aandrijflijn zijn gekentekend, 33 procent meer dan in februari 2022. De verkoop van volledig elektrische personenauto's neemt in Spanje toe, maar het marktaandeel blijft klein. In februari zijn 4.239 elektrische auto's gekentekend, 48 procent meer dan in februari vorig jaar. Zes van die in februari nieuw geketende auto's is officieel nog lang niet op de markt. Uit de cijfers van ANFAC blijkt namelijk dat er in februari 6 exemplaren van de elektrische Cupra Tavascan op kenteken zijn gezet. Ook de Cupra Terramar - Cupra's zustermodel van de volgende generatie Audi Q3 - duikt op in de lijst van in februari gekentekende nieuwe auto's. Het gaat om 3 exemplaren. In tegenstelling tot de Tavascan is de Terramar overigens geen elektrisch model. Waarschijnlijk gaat het om vroege pre-productieversies die voor testwerk worden gebruikt. Wereldschokkend is het niet, interessant natuurlijk wel!

Cupra doet het in thuisland Spanje niet geheel verrassend behoorlijk. In februari zijn er 1.259 Cupra's gekentekend, waarvan 362 een Leon en 751 een Formentor. De Cupra Born schopte het in februari tot 121 registraties. De best verkochte auto was in februari in Spanje de Dacia Sandero (2.427 stuks), gevolgd door de Seat Arona (2.385 stuks), Peugeot 2008 (1.906 stuks) en Seat Ateca (1.713 stuks). Ook staat de Seat Ibiza in de Top 10 en wel op plek zeven (1.593 stuks).