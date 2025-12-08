‘Cupra krijgt uitzondering voor China-importheffing EU’

Er wordt naar verluidt gewerkt aan een uitzondering voor de Volkswagen Group als het gaat om Europese importheffingen voor auto’s uit China. Concreet zou dat betekenen dat de Cupra Tavascan er genadig vanaf komt.

Sinds vorig jaar is er in de Europese Unie sprake van een extra importheffing voor elektrische auto’s uit China. Dat zinnetje moet je even rustig op je laten inwerken, want het betreft dus alle (maar ook alleen) volledig elektrische auto’s die uit China komen. Dus óók als die auto’s in China worden gebouwd in opdracht van een Europees merk, zoals het geval is bij de Cupra Tavascan. Cupra luidde al snel de noodklok vanwege dat feit, want ten tijde van de invoering van de extra invoerheffing was de Tavascan net geïntroduceerd en volgens Cupra dus meteen ten dode opgeschreven. De Tavascan is er nog steeds, maar met een extra importheffing van 20,7 procent is het ongetwijfeld lastig om de winstdoelstellingen met dit model te halen.

Volgens Reuters wordt er daarom nu gekeken naar een uitzonderingspositie voor Cupra en Volkswagen. Cupra’s moederbedrijf zou daarvoor een voorstel hebben ingediend, wat onder meer een quotum dat dicteert hoeveel Cupra’s er maximaal van China naar Europa worden verscheept. Als het voorstel wordt goedgekeurd, kan Cupra naar verluidt binnen enkele maanden een officiële uitzondering ontvangen.

Als het doel van de EU is om het Chinese merken niet te makkelijk te maken in de EU, moet men trouwens wellicht ook eens kijken naar het feit dat de heffing in zijn huidige vorm alleen volledig elektrische auto’s betreft. Chinese merken omzeilen de heffing in toenemende mate door simpelweg ook (plug-in) hybrides aan te bieden. Ondertussen wordt er trouwens ook gepraat over een alternatief voor de heffing, in de vorm van minimumprijzen voor Chinese EV’s.